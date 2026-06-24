Vrachtwagenheffing versnelt vernieuwing wagenpark, verwacht ING

De invoering van de vrachtwagenheffing per 1 juli zet transportbedrijven onder druk om sneller te investeren in nieuwe voertuigen. Volgens een nieuwe analyse van ING Research worden vooral oudere vrachtwagens relatief duurder in gebruik, terwijl elektrische trucks bij intensieve inzet financieel steeds aantrekkelijker worden.

De bank verwacht dat de vrachtwagenheffing de verschillen in gebruikskosten tussen oude en nieuwe voertuigen verder vergroot. Nieuwe trucks vallen in een lagere heffingsklasse en verbruiken minder brandstof, terwijl bij oudere voertuigen de onderhoudskosten en het risico op stilstand toenemen.

Volgens ING heeft de Nederlandse vrachtwagenvloot de afgelopen jaren te maken gehad met veroudering doordat veel bedrijven investeringen uitstelden. Dat was volgens de onderzoekers mede het gevolg van een zwakkere transportvraag, hoge aanschafprijzen en lange levertijden. Met de komst van de vrachtwagenheffing wordt uitstel van vervanging echter minder aantrekkelijk.

Omslagpunt

“De vrachtwagenheffing verandert de rekensom voor transportbedrijven fundamenteel”, zegt ING-sectorbanker transport en logistiek Erik Slaaf. “Elektrisch rijden is niet langer alleen een duurzame keuze, maar op steeds meer trajecten ook een economische. Bedrijven die nu niet investeren, lopen het risico achterop te raken.”

ING stelt dat elektrische vrachtwagens inmiddels kunnen concurreren met dieseltrucks wanneer zij jaarlijks ongeveer 125.000 tot 150.000 kilometer rijden. De combinatie van lagere gebruikskosten, beschikbare subsidies en de vrachtwagenheffing verkleint het kostenverschil verder. Volgens de onderzoekers kan het voordeel van elektrisch rijden bij intensief gebruik oplopen tot meer dan 14.000 euro per vrachtwagen per jaar.

De bank verwacht dat het aantal elektrische vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in Nederland groeit naar ongeveer 3.000 in 2027 en richting 25.000 in 2030. Daarmee zou meer dan 15 procent van het totale truckpark elektrisch zijn.

Investeringen

De grootste uitdaging voor verdere elektrificatie ligt volgens ING inmiddels niet meer bij de aanschafkosten, maar bij de beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Niet alle transportbedrijven kunnen op hun eigen terrein voldoende laadcapaciteit realiseren, terwijl publieke laadvoorzieningen nog beperkt beschikbaar zijn.

Daarnaast voorziet ING dat de investeringen die nodig zijn voor nieuwe voertuigen, digitalisering en efficiëntere planning de druk op transportbedrijven verder vergroten. Dat kan volgens de onderzoekers leiden tot meer fusies en overnames in de sector, waarbij schaalgrootte belangrijker wordt om investeringen en operationele kosten te kunnen dragen.