Vrachtwagenheffing in september tijdelijk omlaag

De vrachtwagenheffing, die per 1 juli wordt ingevoerd, gaat op 1 september omlaag. De verlaging geldt tot eind dit jaar.

1 juni 2026 door Accountancy Vanmorgen

Met de maatregel komt het kabinet de transportsector tegemoet in de torenhoge brandstofprijzen. Vanaf 1 juli betalen vrachtwagens een heffing per gereden kilometer op specifieke wegen. Maar door de oorlog in Iran en de bijbehorende hogere brandstofkosten drong de Tweede Kamer aan op een verlaging van de heffing. Uitstel, zoals ook werd gevraagd, komt er niet.

Ook voordeel voor emissieloze vrachtwagens

De tarieven gaan in de laatste vier maanden van dit jaar over de hele linie met 22,3% omlaag, ook voor elektrische vrachtwagens. Naar verwachting betalen alle houders van een vrachtwagen door de tariefverlaging gezamenlijk € 80 miljoen minder vrachtwagenheffing. Op basis van de verwachte samenstelling van het wagenpark bedraagt het huidige gemiddelde tarief van de vrachtwagenheffing € 0,191 per gereden kilometer. Het gemiddelde tijdelijke totaaltarief in de periode 1 september tot en met 31 december 2026 bedraagt € 0,148 per gereden kilometer.

