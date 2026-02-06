Personalia | Joanna Weistra directeur bij Euro Accountancy en Van Oosten Accountancy

Joanna Weistra is per 1 januari 2026 benoemd tot directeur bij Euro Accountancy in Zundert en Van Oosten Accountancy in Rucphen. Deze nieuwe functies vervult zij naast haar eigen praktijk Weistra Accountancy en Advies.

Joanna Weistra is AA-accountant en heeft volgens de betrokken kantoren ‘in de afgelopen jaren een brede en solide staat van dienst opgebouwd binnen het accountancyvak. Zij staat bekend om haar inhoudelijke deskundigheid, betrokkenheid bij cliënten en een resultaatgerichte aanpak.’

Vanuit haar eigen praktijk adviseert zij ondernemers op het gebied van accountancy, fiscaliteit en strategische vraagstukken. ‘Met haar benoeming bij Euro Accountancy en Van Oosten Accountancy wordt ingezet op verdere professionalisering en duurzame groei van de drie unieke kantoren.’

Weistra zal zich onder meer richten op kwaliteitsborging, vakinhoudelijke ontwikkeling en het versterken van de relatie met ondernemers in de regio. ‘Over haar nieuwe rol zegt Weistra dat zij uitkijkt naar de samenwerking en het gezamenlijk verder bouwen aan sterke, toekomstgerichte accountantskantoren, met blijvende aandacht voor kwaliteit en persoonlijk advies.’

