Personalia | Lars Gijzen lid Raad voor de Jaarverslaggeving

Met de benoeming van Gijzen door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving is de raad sinds medio januari weer compleet. Hij is de opvolger van Ralph Ousen, van wie de (maximale) RJ-zittingstermijn in 2025 afliep.

Beleggingsexpertise

De benoeming heeft plaatsgevonden op voordracht van een benoemingscommissie met vertegenwoordigers van de belanghebbende organisaties in het SJ-bestuur (gebruikers, verschaffers en controleurs), aangevuld met RJ-voorzitter Gerard van Santen. “De ervaring van Lars Gijzen sluit uitstekend aan bij de vacature voor een raadslid met een achtergrond als gebruiker van jaarverslaggeving en met name expertise als investerings- of beleggingsanalist.”

Gijzen is werkzaam als senior external reporting & valuation specialist bij APG Asset Management. Hij is ook lid van de sectorcommissie Asset Management van de NBA en van de verslaggevings- en auditcommissie van Eumedion.