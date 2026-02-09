Personalia | Uitbreiding SMK-directie

Per 1 januari 2026 zijn Mieke Post en Marijn Wessels toegetreden tot de directie van SMK Accountants & Fiscalisten. Wessels is tevens benoemd tot partner.

Samen met Björn Harmelink, Mark Werger, Martin Nijmeijer en Marcel Tijink vormen zij nu de directie van SMK, dat vestigingen heeft in Enschede, Haaksbergen, Delden en Almelo. Post en Wessels zijn verantwoordelijk voor de vestiging in Enschede.

Beiden werken al jaren bij het bedrijf: Post sinds 2004 en Wessels sinds 2009. “Ze hebben zich bewezen als vertrouwd en vakkundig adviseur en zijn sinds het begin van 2025 lid van het MT. We zijn er als organisatie trots op dat we op deze wijze met vertrouwde gezichten verder kunnen bouwen aan de toekomst van ons kantoor”, aldus SMK.