CBS: 26,5 miljard euro aan energiebelastingen, 4,4 miljard aan energietransitie

De Rijksoverheid ontving in 2024 in totaal 26,5 miljard euro aan belastingen op het gebruik van energie, terwijl de uitgaven aan het bevorderen van energiebesparing en hernieuwbare energie uitkwamen op 4,4 miljard euro.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De belastinginkomsten bestaan onder meer uit energiebelasting en accijns op motorbrandstoffen. Daarnaast verstrekt de overheid kortingen op belastingen op energiegebruik, zoals de aansluitingskorting op de energierekening, de gratis uitgifte van CO2-emissierechten en – in 2023 – het energieplafond. Zonder deze kortingen zouden de belastinginkomsten 7,5 miljard euro hoger zijn geweest. Volgens het CBS loopt de overheid jaarlijks meer inkomsten mis door belastingkortingen op energiegebruik dan zij uitgeeft aan het stimuleren van energiebesparing en duurzame energie.

Van de totale energiegerelateerde belastinginkomsten was in 2024 circa 60 procent verbonden aan wegvervoer, waaronder accijns op motorbrandstoffen, bpm en motorrijtuigenbelasting. Wanneer ook de btw op accijnzen wordt meegerekend, stijgt dit aandeel tot 63 procent. Ongeveer 20 procent van de inkomsten kwam uit energiebelasting op elektriciteit en aardgas. In 2022 en 2023 lagen de opbrengsten uit energiebelasting lager, mede door de invoering van het prijsplafond in 2023. De inkomsten uit CO2-heffingen en vliegticketbelasting nemen de laatste jaren toe.

Aan de uitgavenkant ging in 2024 1,5 miljard euro naar de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) voor bedrijven. Voor de verduurzaming van gebouwen werd 1,0 miljard euro aan subsidies verstrekt. Veel subsidieregelingen hebben een korte looptijd, waardoor het uitgavenpakket jaarlijks wisselt. De SDE is een langlopende regeling, maar de omvang fluctueert afhankelijk van de energieprijzen.

Daarnaast zijn de uitgaven van lokale overheden via specifieke uitkeringen (SPUK’s) tussen 2019 en 2024 gestegen van nihil naar 600 miljoen euro. In enkele jaren verstrekte het Rijk bovendien extra kapitaal aan netbeheerder TenneT voor investeringen in het hoogspanningsnet.

Bron: CBS