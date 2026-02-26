Dave del Canho in Raad van Commissarissen BDO

Dave del Canho is per 26 januari 2026 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van BDO Accountants & Adviseurs na een positieve afronding van de toetsing door de AFM. Binnen de RvC wordt hij lid van de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit & Publiek Belang.

Dave del Canho is sinds 2007 Managing Partner bij Del Canho & Engelfriet, een advieskantoor op het gebied van strategie, organisatie, en fusies en overnames. Daarvoor was hij van 1999-2007 SVP Corporate Strategy & Business Development bij KLM en intensief betrokken bij de fusie met Air France. Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en dienstplicht bij de Koninklijke Marine, bekleedde hij diverse financiële- en strategische management functies bij Royal Dutch Shell en McKinsey & Company – zowel in Europa als in Azië.

Commissariaten

Del Canho is momenteel vice-voorzitter raad van toezicht bij het UMC Utrecht, commissaris bij Blue Sky Group, bestuurder van het Zadelhoff Fonds en voorzitter van het bestuur Stichting WKZ-fonds. Ook eerder vervulde hij diverse toezichthoudende functies, onder meer bij Transavia en Martinair als voorzitter van de raad van commissarissen, bij GVB, het OLVG ziekenhuis, het Verzetsmuseum en de KLM pensioenfondsen.

Del Canho: “Ik heb BDO leren kennen als een professionele en mensgerichte organisatie waar duurzame waardecreatie centraal staat. In een sector die volop in beweging is, kijk ik ernaar uit om met mijn ervaring bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en versterking van BDO’s positie in de markt.”

RvC voorzitter Engelhardt Robbe is verheugd met de benoeming. “Del Canho brengt brede ervaring mee op het gebied van toezicht, audit en strategie binnen complexe organisaties. Zijn analytische blik, bestuurlijk inzicht en maatschappelijke betrokkenheid maken hem een waardevolle aanvulling op de raad, die met zijn benoeming weer compleet is.”



Met deze benoeming bestaat de Raad van Commissarissen van BDO uit vijf leden.