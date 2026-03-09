Silverfin benoemt Belgische An Maes als nieuwe CEO

Silverfin heeft An Maes benoemd tot nieuwe CEO. Maes zal de ambitieuze wereldwijde expansieplannen van het cloud-first accountancy SaaS-platform leiden, evenals de diversificatie van het product- en dienstenaanbod.

Silverfin werd in 2013 opgericht in Gent, met als missie ‘de financiële gegevens van de wereld met elkaar te verbinden’. Het cloudgebaseerde platform wordt gebruikt door meer dan 1.000 accountantskantoren wereldwijd. Hieronder vallen de Big 4, 90% van de grote boekhoudkantoren in België, en 30 van de 100 grootste accountancykantoren in het Verenigd Koninkrijk. Het platform kan worden geïntegreerd met toonaangevende financiële software om live gegevens te centraliseren, compliance-workflows te automatiseren en AI-gestuurde inzichten te leveren.

An Maes startte in 2019 bij Silverfin, na meer dan zeven jaar bij EY als accountant te hebben gewerkt. Voor haar benoeming tot CEO was ze werkzaam bij Silverfin als General Manager International, waar ze verantwoordelijk was voor de uitbreiding van de SaaS-activiteiten buiten België.

Maes zal zich nu richten op het versnellen van de uitrol van Silverfin in belangrijke internationale markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Denemarken. Daarover meldt Siverfin: “Ze zal het bereik van het platform-as-a-service-aanbod uitbreiden naar accountantskantoren en softwarepartners wereldwijd en de sterke positie van het bedrijf binnen het Belgische boekhoudkundige en financiële ecosysteem versterken. Onder haar leiding zal Silverfin bedrijven blijven helpen bij het standaardiseren en automatiseren van compliance, het verbeteren van de kwaliteit en het verkrijgen van inzicht in hun klantenportefeuilles, waardoor er ruimte ontstaat voor adviesdiensten met een hogere toegevoegde waarde.”

Joris Dresselaers, Business Area Director bij Visma (dat Silverfin in 2023 overnam): “Ons doel bij Visma is om de beste tools te bieden voor de financiële professionals van morgen. Onder leiding van An zal Silverfin de kloof tussen complexe gegevens en bruikbare inzichten voor accountantskantoren blijven overbruggen. Ze heeft al bewezen dat ze kantoren kan helpen om verder te gaan dan handmatige compliance en zich te ontwikkelen tot echte strategische partners voor hun klanten. We kijken ernaar uit om te zien hoe ze die impact wereldwijd gaat vergroten.”

An Maes, CEO van Silverfin: “AI verandert fundamenteel de manier waarop accountantskantoren werken. Nu compliance steeds meer geautomatiseerd en gestandaardiseerd wordt, hebben kantoren een echte kans om zich te onderscheiden door adviesdiensten met hogere marges aan te bieden. Silverfin speelt een centrale rol in die verschuiving. Onze volgende stap is om de internationale groei te versnellen, terwijl we compliance verder blijven optimaliseren voor steeds meer kantoren en de inzichten in hun processen en portefeuilles versterken. Of we die ambitie kunnen waarmaken, hangt af van de kracht van onze teams en van onze voortdurende investeringen in de mensen die ons platform elke dag bouwen en ondersteunen.”

