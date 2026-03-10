Personalia | Suat Sancaktar treedt toe tot directie accountantskantoor Kop of Munt

Sancaktar neemt de dagelijkse leiding van de vestiging in Amsterdam op zich en gaat samen met de bestaande partners bouwen aan de verdere ontwikkeling van het kantoor.

Cultuur

Sancaktar werkte eerder al bij Kop of Munt en was daarna kantoordirecteur bij een accountantsorganisatie in Amsterdam. De band met het kantoor bleef bestaan. Gesprekken met de huidige partners leidden uiteindelijk tot zijn terugkeer, ditmaal als partner.

Volgens Sancaktar sluit de cultuur van Kop of Munt goed aan bij zijn manier van werken. “Wat mij aanspreekt in Kop of Munt is dat de relatie met mensen centraal staat. Niet alleen met collega’s, maar ook met ondernemers. Als je geen mensen om je heen hebt die je kunt vertrouwen, ga je de wedstrijd ook niet winnen.”

Advies aan ondernemers

Kop of Munt bestaat inmiddels dertig jaar en werkt voor een brede groep ondernemers in het midden en kleinbedrijf. De komende jaren wil het kantoor zich verder ontwikkelen richting een organisatie waar advies aan ondernemers een nog grotere rol speelt. “Veel accountantskantoren zijn dagelijks vooral bezig met productie. Administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiften moeten op tijd af. Dat blijft belangrijk, maar ondernemers verwachten tegenwoordig ook dat hun accountant meedenkt over hun bedrijf. Daar willen wij meer ruimte voor creëren.”