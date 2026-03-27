Personalia | Michael Erkens nieuwe Rector Magnificus Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit heeft prof. dr. Michael Erkens per 1 april benoemd tot Rector Magnificus. Met de komst van Erkens is het College van Bestuur weer compleet en bestaat het – naast Erkens – uit Micky Adriaansens (Bestuursvoorzitter) en Jolanda Lamse-Minderhoud (CFO).

Academische achtergrond en expertise

Erkens studeerde wiskunde met een major in finance en promoveerde in 2012 summa cum laude in Financial Accounting aan de Universität Trier in Duitsland. Sinds 2014 was hij eerst Assistant en later Associate Professor aan de Erasmus School of Economics. In 2022 werd Erkens benoemd tot hoogleraar Corporate Reporting aan Nyenrode Business Universiteit, waar hij later Director van zowel het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax als het Center for Accounting, Auditing & Control werd. Erkens deed internationale ervaring op, onder andere bij HEC Paris in Frankrijk, WHU-Otto Beisheim School of Management in Duitsland, Anton de Kom Universiteit in Suriname en de Booth School of Business van de University of Chicago in de V.S.

Strategische focus

Met de benoeming van Erkens zet Nyenrode nadrukkelijk in op versterking van de internationale academische positie als business universiteit. De focus ligt daarbij op de verdere ontwikkeling van het onderwijsaanbod (degree, MBA en executive education) en op het vergroten van de kwaliteit en zichtbaarheid van onderzoek. Innovatie en aansluiting op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen staan hierin centraal. Deze koers sluit aan bij Nyenrode’s missie om responsible leaders te vormen en als bruggenbouwer te fungeren tussen wetenschap en praktijk, tussen disciplines, tussen faculteiten en tussen de universiteit en de samenleving.

Petri Hofsté, voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode, de Raad van Toezicht op de universiteit: “Met Michael Erkens verwelkomen we een hands-on en verbindend academisch leider. We zijn blij en trots dat we met Michael een Nyenrode hoogleraar benoemen. Zijn internationale ervaring, strategisch inzicht en bewezen betrokkenheid bij onderwijsvernieuwing en onderzoekskwaliteit geven ons het vertrouwen dat hij met het College van Bestuur en de faculteit zal bouwen aan het versterken van Nyenrode’s internationale positie.”

Prof. dr. Michael Erkens: “Het is een voorrecht om deze rol te mogen vervullen. Nyenrode heeft een sterke basis en een duidelijke identiteit. Tegelijk vraagt de huidige tijd om focus, doordachte keuzes en goede samenwerking. Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s, studenten en deelnemers te bouwen aan een universiteit waarin sterk onderwijs, relevant onderzoek en maatschappelijke impact elkaar versterken.”

