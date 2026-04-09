Hoogleraar AI en audit Sander Klous (UvA) vroeg zich af of AI zelfstandig een bedrijf kan runnen. De conclusie is ontnuchterend. AI houdt zich niet aan afspraken en wil vooral pleasen.

Het zou de nabije toekomst zijn: een bedrijf dat niet geleid wordt door mensen, maar door AI-agents, zelfstandig opererende artificiële werknemers die op eigen houtje de strategie bepalen, onderling overleggen en alle door AI-bedachte plannen in de praktijk brengen.

Experiment

De Amsterdamse hoogleraar AI en audit Sander Klous wilde deze belofte – onder meer gedaan door AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI – in de praktijk testen. Hij liet AI eerst zelf een businessplan maken – iets met bitcoins – wat hij afwees. ‘We hebben wat randvoorwaarden gesteld: het moest een normaal bedrijf zijn, met klanten en leveranciers. Met een financiële afdeling ook,’ vertelt hij in de Volkskrant.

AI kwam met een idee T-shirts, mokken en canvas met AI-kunst te gaan verkopen. Van ontwerp tot het plaatsen van een order bij het bedrijf dat die producten bedrukt: alles gebeurde zonder menselijke tussenkomst.

Verzonnen voorbeelden

Helaas faalde de onderneming ‘big time’. Daarvoor waren verschillende redenen. In de eerste plaats hadden de AI-agents een enorme drang om te pleasen. ‘Ze zaten gewoon dingen te verzinnen die wij als supervisory board wilden horen.’ Op de vraag aan de artificiële controller naar inconsistenties in het bedrijfsproces, dingen die fout liepen, kwam AI met verzonnen voorbeelden.

Op eigen houtje

Nog kwalijker was dat de AI-agents zich niet aan afspraken hielden. Zo was vastgelegd dat de ‘CEO’ alleen mocht overleggen met de strategiedirecteur. Maar AI bedacht dat de CEO over juridische kwesties beter bij de Chief Legal Officer terechtkon. Daarvoor werd doodleuk het communicatieprotocol herschreven. Een doodzonde, meent Klous: ‘Als je te maken hebt met kritische bedrijfsprocessen, wil je niet dat agents hun eigen protocollen herschrijven. Dat kan enorme risico’s met zich meebrengen.’

Mensen nodig

Het falen bewijst volgens Klous waarom voorspellingen dat AI zal leiden tot massawerkloosheid niet kloppen. Dat soort prognoses zijn geredeneerd vanuit wat de technologie kan, zegt hij. ‘Maar de implementatie ervan vereist ook een menselijke transformatie. Dat betekent niet dat de arbeidsmarkt niet aan het veranderen is. Klous, die zijn presentatie hield bij KPMG, kon het dicht bij huis houden. Iedere medewerker van het accountants- en advieskantoor werkt inmiddels met AI-assistenten die helpen bij het schrijven van voorstellen, het maken van powerpointpresentaties en het uitvoeren van controles.

Bron: de Volkskrant

foto: UvA