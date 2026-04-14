PwC herstructureert consultingtak onder druk van AI en internationale versnippering

PwC werkt aan een ingrijpende herstructurering van zijn wereldwijde consultingpraktijk. Aanleiding is de groeiende druk vanuit de markt, waar internationale klanten steeds minder genoegen nemen met versnipperde dienstverlening, en de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie die het verdienmodel van adviesorganisaties verandert.

Dit meldt de Financial Times. Volgens betrokkenen van PwC wil het BigFour-kantoor zijn diensten wereldwijd meer standaardiseren en intensiever gebruikmaken van gedeelde capaciteit, onder meer vanuit lagere-kostenlocaties zoals India. Daarmee probeert de organisatie een structureel nadeel van haar huidige model te ondervangen. Net als andere Big Four-kantoren opereert PwC als een netwerk van nationale partnerships, wat in de praktijk kan leiden tot verschillen in aanpak, kwaliteit en snelheid bij internationale opdrachten.

Eerste stap in VK

De eerste concrete stap is gezet in het Verenigd Koninkrijk, waar PwC heeft aangekondigd de risk- en consultingpraktijk samen te voegen. De nieuwe organisatie telt ongeveer 4.600 medewerkers en genereert jaarlijks ongeveer 1,1 miljard pond omzet. Met de samenvoeging wil PwC beter inspelen op complexe klantvragen die zich niet langer binnen één discipline laten oplossen.

Volgens PwC UK-voorzitter Marco Amitrano is de herstructurering nodig om sneller en consistenter advies te kunnen leveren. “De vraagstukken van vandaag laten zich niet opdelen in afzonderlijke categorieën. Thema’s als cybersecurity, geopolitiek en technologie lopen steeds meer door elkaar heen,” aldus Amitrano.

Opkomst AI

De herstructurering krijgt extra urgentie door de opkomst van AI, die de sector ingrijpend verandert. Door automatisering en schaalbare technologie komt een deel van het traditionele advieswerk onder druk te staan, terwijl klanten tegelijkertijd hogere eisen stellen aan snelheid en consistentie. Vorige maand gaf een Amerikaanse topman bij PwC nog aan dat wanneer je AI als partner niet omarmt, je bedrijf niet mee kan komen.

Intern gevoelige operatie

Tegelijkertijd is de operatie ‘intern gevoelig’. Nationale PwC-kantoren hebben historisch een grote mate van autonomie en zijn vaak terughoudend in het afstaan van controle aan een centrale organisatie. Eerdere pogingen binnen de sector om tot verdergaande integratie te komen, zoals het afgebroken plan van EY om zijn consultingtak af te splitsen, laten zien dat dergelijke trajecten complex kunnen zijn.