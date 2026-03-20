Amerikaanse PwC-topman: partners die AI niet omarmen ‘hebben geen toekomst’

Partners die kunstmatige intelligentie niet omarmen, hebben geen toekomst binnen PwC. Die waarschuwing geeft de Amerikaanse ceo Paul Griggs, terwijl het kantoor versneld inzet op een AI-gedreven bedrijfsmodel.

“Ik denk niet dat iemand hier een vrijbrief krijgt. Niemand,” zegt Griggs tegen de Financial Times. Volgens hem zullen senior medewerkers die niet “bijna paranoïde bezig zijn met AI-first werken” uiteindelijk worden vervangen door collega’s die de technologie wel omarmen. Werknemers die denken dat zij de “mogelijkheid hebben om zich eraan te onttrekken”, “zullen hier niet lang meer werken”, aldus Griggs.

Ander model

PwC verschuift in de VS intussen nadrukkelijk van het traditionele urenmodel naar meer geautomatiseerde dienstverlening. Het kantoor ontwikkelt AI-tools waarmee onder meer fiscale en consultancywerkzaamheden deels zonder directe tussenkomst van medewerkers kunnen worden uitgevoerd. Die diensten moeten via abonnementen beschikbaar komen, in plaats van op basis van geschreven uren. Volgens Griggs kunnen klanten dergelijke oplossingen gebruiken “zonder dat er nog een PwC-medewerker aan te pas komt”.

Een belangrijk onderdeel van die strategie is de lancering van het platform ‘PwC One’, waarmee klanten toegang krijgen tot meerdere geautomatiseerde diensten, waaronder systemen die afwijkingen in duurzaamheidsdata signaleren. De beweging richting automatisering moet volgens PwC uiteindelijk leiden tot andere prijsmodellen, waarbij niet langer de inzet van uren maar het behaalde resultaat centraal staat. “Na verloop van tijd zal steeds meer van ons werk verschuiven naar prijsstelling op basis van uitkomsten,” zegt Griggs, omdat “het enige waar onze klanten uiteindelijk om geven, het resultaat is dat wordt geleverd”.

Gevolgen voor personeelsbeleid

De omslag heeft ook gevolgen voor het personeelsbeleid. PwC werft relatief minder traditionele accountants en consultants en juist meer dataspecialisten en engineers. Tegelijkertijd benadrukt Griggs dat het kantoor nog steeds personeel aantrekt, ondanks eerdere ontslagrondes waarbij wereldwijd duizenden banen verdwenen.

De koerswijziging past in een bredere ontwikkeling binnen de adviessector, waarin AI steeds meer taken overneemt op het gebied van analyse, onderzoek en rapportage. Tegelijk profiteren grote kantoren zoals Accenture, McKinsey & Company, Deloitte, EY en KPMG van een groeiende vraag naar ondersteuning bij de implementatie van diezelfde technologie.

Bron: FT