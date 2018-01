ABN Amro start test contactloos betalen met wearables

ABN Amro start met een publieke test voor het contactloos betalen met wearables. De bank nodigt vijfhonderd klanten uit om mee te doen aan de proef.

Contactloos betalen is in Nederland al flink in opkomst. “50 procent van alle betalingen is contactloos”, zegt Yvonne Duits van ABN Amro. Met de aankomende test wil de bank een stapje verdergaan en daar nodigt het vijfhonderd gegadigden voor uit. ABN wil namelijk het gebruik van wearables testen bij het contactloze betalen. Deelnemers aan de test krijgen dan de beschikking over een ring, armband, horloge of sleutelhanger met daarin een NFC chip waar betalingen mee gedaan kunnen worden. De accessoires zijn volgens ABN wereldwijd te gebruiken.

Aanmelden

De proef loopt van 8 februari tot en met 1 juni. Aanmelden kan via de site van ABN Amro. Geselecteerde deelnemers aan de test krijgen de bijbehorende accessoires, mits feedback wordt gegeven via een app. Bij het betalen met wearables gelden dezelfde regels als bij het contactloos pinnen met de pinpas of mobiele telefoon.

Vereenvoudigen

De test met het nieuwe contactloze betalen past bij de filosofie van ABN om betalen zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Zo kwam vorige maand nog het nieuws dat het bedrijf afscheid wil nemen van de e.dentifier en wil laten vervangen door de smartphone.