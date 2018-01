Ook Belastingdienst kampt met DDoS-aanval

Na de websites van ABN Amro en ING is nu ook de site van de Belastingdienst getroffen door een zogeheten DDoS-aanval. Veel ondernemers kunnen hun BTW-aangifte niet voltooien.

Volgens de site Allestoringen.nl begonnen de problemen tegen het middaguur en kwamen er tot na 13.00 uur honderden meldingen binnen. De belangrijkste problemen waren het inloggen op het ondernemersgedeelte (37%), de algehele bereikbaarheid van de site (37%) en inloggen met DigiD (25%). Veel bezoekers klagen over het niet kunnen afronden van de BTW-aangifte.

De fiscus zelf meldt op Twitter: “De website van de Belastingdienst is rond 11.30 circa 5-10 minuten minder bereikbaar geweest door een DDoS-aanval. De site is nu weer bereikbaar.” Eerder vandaag liet Rabobank al weten: “Op dit moment ervaren wij hinder van DDoS aanvallen. Dit kan betekenen dat Rabo Mobielbankieren, Rabo Internetbankieren en iDEAL niet bereikbaar zijn. Nogmaals onze excuses voor het ongemak!”

ABN Amro drie keer de klos

Een DDoS-aanval is een bewuste poging om servers van een bepaalde partij onbereikbaar te maken door een extreme hoeveelheid communicatieverzoeken te versturen. ABN Amro (drie keer) en ING hadden er afgelopen weekend last van, maar daar zijn de storingen inmiddels verholpen.

Aanval door Russische servers

Beveiligingsbedrijf ESET laat tegenover De Telegraaf weten dat de aanvallen op de banken vanaf servers in Rusland zouden zijn gedaan. Dat zijn ‘command & control’-servers, die computers kapen en opdracht geven om een bepaalde site te bezoeken. ESET denkt dat er nog meer aanvallen komen. Of de site van de Belastingdienst ook vanuit Rusland is bestookt, weet het bedrijf niet.