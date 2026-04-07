Wwft-compliance in 2026: doen we het beter dan vorig jaar?

Elke week spreek ik accountants. En eerlijk gezegd hoor ik steeds hetzelfde. Niet omdat de sector stilstaat, integendeel, maar omdat de uitdagingen hardnekkig zijn. Te weinig tijd. Te veel regels. En een toezichthouder die steeds vaker aanklopt.

De Wwft is voor veel kantoren een noodzakelijk kwaad. Dat snap ik. Niemand is accountant geworden om witwasrisico’s te beoordelen. Toch is het de realiteit van het vak in 2026. En de vraag die mij bezighoudt, is niet óf kantoren compliant zijn – maar hoe groot de verschillen eigenlijk zijn.

Want dat weten we niet goed. We hebben aannames, ervaringen uit de praktijk, signalen van de toezichthouder. Maar harde cijfers over hoe de sector er écht voor staat? Die ontbreken.

Daarom doen we dit jaar een nieuwe benchmark.

Waarom de Wwft er écht toe doet

Even een stap terug. Want soms verdwijnt de betekenis van de wet achter de administratieve last ervan.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bestaat niet voor niets. Accountants en administratiekantoren spelen een cruciale rol in het financiële stelsel. Jullie zien de boekhouding van bedrijven van binnenuit. Jullie merken het als transacties niet kloppen, als structuren verdacht worden, als iets niet klopt. De overheid en het OM rekenen erop dat jullie die poortwachtersrol serieus nemen, en dat is terecht.

Witwassen is geen ver-van-mijn-bed-show. Het ondermijnt eerlijke concurrentie, financiert criminaliteit en trekt een wissel op de integriteit van de hele sector. Een kantoor dat onbewust meewerkt aan een verdachte constructie, omdat de cliëntacceptatie niet op orde was, of de transactiemonitoring niet liep, betaalt daar een hoge prijs voor. Reputatieschade, boetes, of erger.

De Wwft kan dus voelen als een bureaucratische hindernis, maar het is in feite de formalisering van een verantwoordelijkheid die accountants al lang dragen. Het enige wat veranderd is: die verantwoordelijkheid moet nu aantoonbaar zijn.

En precies daar wringt het voor veel kantoren.

Wat we vorig jaar zagen

Uit ons vorige onderzoek bleek dat bijna 60% van de deelnemende kantoren niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan de Wwft-eisen. Drie op de tien kantoren werd de afgelopen jaren benaderd door de toezichthouder. En 75% noemde gebrek aan tijd en middelen als het grootste struikelblok.

Dat zijn geen cijfers om rustig van te worden.

Tegelijk is er ook een andere kant. Automatisering heeft flinke stappen gezet. Steeds meer kantoren werken met software die cliëntacceptatie, risicobeoordelingen en monitoring grotendeels uit handen neemt. En met de komst van AI worden dossiers niet alleen sneller verwerkt, maar ook consistenter en aantoonbaar beter gedocumenteerd. Maar hoeveel kantoren maken daar al actief gebruik van? En hoeveel niet?

De vraag is dus: hoe staat het ervoor in 2026?

Vijf minuten die wat opleveren

De benchmark is geen verkooppraatje. Het is een eerlijke meting van waar de sector staat. Hoe kijken accountants zelf tegen hun compliance aan? Wat gaat goed, wat knelt? En welke kantoren lopen voor?

De resultaten delen we later dit jaar via Accountancy Vanmorgen, met een praktische analyse van wat goed presterende kantoren anders doen.

Invullen duurt ongeveer 5 minuten. Deelnemers ontvangen de resultaten als eerste en krijgen een persoonlijk benchmarkrapport waarmee je jouw kantoor kunt vergelijken met de rest van de sector. Oh, en onder de respondenten wordt ook een bol-bon verloot.

Doe mee aan de Wwft Benchmark 2026

Een eerlijk gesprek

Ik geloof niet in schrikbeelden. De Wwft is geen monster onder het bed. Maar wegkijken helpt ook niet. Als sector leren we het meest van elkaar; van hoe collega-kantoren het aanpakken, waar ze tegenaan lopen en wat voor hen werkt.

Deze benchmark is een poging om dat gesprek te voeden met feiten in plaats van aannames. Echte data uit de praktijk, van mensen die dagelijks hetzelfde doen als jij.

Doe je mee?

Christiaan Dappers is CEO van ComplianceWise, maker van Grub – de Wwft-software voor accountants-, administratie- en belastingkantoren. De benchmark wordt uitgevoerd in samenwerking met Accountancy Vanmorgen.