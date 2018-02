APG neemt dataspecialisten Deloitte over

Pensioenbelegger APG neemt de data analyticsactiviteiten op het gebied van duurzaam beleggen over van Deloitte Nederland. Het bedrijfsonderdeel is gericht op kunstmatige intelligentie, big data en duurzaam beleggen. De dertien medewerkers gaan in een zelfstandig bedrijfsonderdeel voor APG aan de slag, dat de grootste pensioenbelegger van Nederland is.

Het nieuwe APG-team moet beursgenoteerde ondernemingen identificeren die een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor klimaatverandering of voor problemen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Het team is een belangrijke aanvulling op de bestaande expertise binnen APG op het gebied van kunstmatige intelligentie en big data, stelt APG zelf. Bovendien kunnen volgens het bedrijf zo ook andere innovatieve initiatieven van APG versterkt worden. Zoals Kandoor, een slim digitaal platform waar mensen met al hun financiële vragen terechtkunnen.