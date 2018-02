Bespaar tijd met krachtige business software

Twinfield online boekhouden en Workspace business software hebben hun krachten gebundeld tot het product Workfield. De magie van online boekhouden en business software komt hierin samen. De voordelen? Jouw klant maakt een enorme efficiencyslag en jij bespaart veel tijd. ‘En wat levert het mij op?’ hoor ik je denken. Daarom zetten wij de drie belangrijkste functionaliteiten graag voor je op een rij.

1. Synchronisatie met Twinfield

Het handmatig overzetten van financiële gegevens van het ene naar het andere systeem vóelt niet alleen als tijdverspilling, dat ís het ook. Daarom is een naadloze synchronisatie van de online boekhouding met de business software van je klant essentieel.

Dat betekent dat de in- en verkopen van jouw klanten vanzelf in hun boekhouding terechtkomen, zonder dat jij of je klanten hier iets aan hoeven doen. Natuurlijk heb je de synchronisatie zelf in de hand: je kiest zelf of je dit automatisch of handmatig wilt laten verlopen.

2. Altijd in contact met je klanten

Heb je een vraag aan je klant over iets in zijn boekhouding, mis je informatie of wil je een tip geven? Dan stuur je eenvoudig een chatbericht. Is je klant even niet online? Dan wordt er automatisch een e-mailbericht verstuurd, waarmee je klant direct jouw bericht kan beantwoorden.

Omdat je altijd toegang hebt tot de accounts van je klanten via hun business software, kun je specifieke documenten nog eenvoudiger bespreken. Gebruik gewoon de chatfunctie bij een item en de klant krijgt alle bijbehorende informatie meteen in beeld.

3. Vraagposten

Eén van de transacties van je klanten roept vragen op of de factuur ontbreekt. Je kunt de klant dan direct een chatbericht sturen of je kunt gebruikmaken van de unieke functie ‘Vraagposten‘.

Hierbij geef je tijdens het opzetten van de synchronisatie aan welke grootboekrekening gebruikt moet worden als een transactie onduidelijkheden geeft voor jou als accountant. Kom je een dergelijke transactie tegen, dan boek je die op de grootboekrekening ‘Vraagposten’.

De klant ontvangt een melding en ziet in het menu dat er nieuwe vraagposten zijn. De vraag kan meteen beantwoord worden door de klant, waarna jij de transactie op de juiste manier kunt boeken.

Gegevensoverdracht die automatisch verloopt, direct berichten versturen en ontvangen van je klanten en ontbrekende gegevens gemakkelijk opvragen: tijdbesparing is voor accountants en boekhouders van groot belang. Hoe efficiënter de samenwerking met je klanten verloopt, hoe meer klanten je kunt bedienen!

Bekijk de Workfield video =>