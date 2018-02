Rabo Schretlen Vermogensmanagement, het bedrijfsonderdeel dat vermogende particulieren als klant heeft, krijgt met Annemarie van den Berg per 1 mei een nieuwe directeur.

Zij neemt de leiding over van Nieke Martens, die al in november is overgestapt naar de zogeheten ‘Digital Hub’ van Rabobank. Van den Berg is nu nog directievoorzitter van Rabobank Utrecht. Ze was niet eerder actief voor de private banking-doelgroep.