PERSONALIA: Edwin van Os verruilt KPMG voor Flynth

Edwin van Os RA (50) gaat bij Flynth adviseurs en accountants aan de slag als directeur van de vestiging Boskoop. Hij komt van KPMG, waar hij sinds 2010 audit partner was.

Van Os wordt per 1 april verantwoordelijk voor de aansturing en vakinhoudelijke kwaliteit van de advies- en accountancydienstverlening van de vestiging Boskoop. Flynth telt in totaal zestig kantoren. Van Os studeerde in 1992 af en werkte daarna, met een onderbreking, ruim 20 jaar bij KPMG. Hij was vanaf 2010 audit partner binnen KPMG en was met name verantwoordelijk voor mkb-opdrachtgevers.

Flynth haalde vorig jaar al een voormalig KPMG’er binnen: Marcel Blöte is sinds september lid van de raad van bestuur. Hij was toen overigens al niet meer werkzaam als partner bij KPMG; zijn laatste functie was interim-CFO bij een biotech-onderneming. Eerder deze maand traden Chris Doomernik MMO en Madelein Smit RA bij Flynth toe tot de raad van commissarissen.