ABN AMRO: logistieke sector moet meer aan slim vervoer werken in steden

De logistieke sector moet zich voorbereiden op een verdere verstedelijking van Nederland, constateren onderzoekers van ABN AMRO in een rapport. Daarom moeten maatregelen worden genomen om de steden leefbaar en bereikbaar te houden, stellen de opstellers van het sectorrapport Stadsdistributie.

Verstedelijking

Door de sterke economische groei zet de verstedelijking van Nederland sneller door dan verwacht: een steeds groter deel van de bevolking gaat in de stad wonen. Het gevolg is volgens ABN AMRO dat grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in versneld tempo verstopt dreigen te raken. Zo zal de verstedelijking leiden tot een flinke stijging van het vrachtvervoer, omdat retail- en horecabedrijven bevoorraad moeten worden. De logistiek rond bouwprojecten gaat zorgen voor een forse stijging van het bouwverkeer en ook de groei van online consumentenbestedingen en bijbehorende pakketdiensten gaat haar tol eisen. Door alle transportbewegingen die dit tot gevolg heeft, gaat de geluidsoverlast en luchtvervuiling bovendien sterk toenemen.

Hubs

Kansrijke initiatieven voor slimme stadsdistributie-oplossingen verdienen volgens ABN AMRO een bredere toepassing. Om verstopping te voorkomen zouden bedrijven kunnen inzetten op hubs aan de rand van de stad. Daarvandaan kunnen artikelen dan met elektrische voertuigen de stad in gebracht worden. Ook bij bouwprojecten kan de stroom aan goederen worden beperkt. Zo zijn er voorbeelden van projecten waarbij alle materialen op een makkelijk bereikbaar punt worden verzameld en van daaruit naar de bouwplaats worden vervoerd.

Oplossingen

Volgens de economen van ABN AMRO zijn verladers, vervoerders en brancheorganisaties nog te weinig bezig met dit soort oplossingen. Uit onderzoek van de bank en Logistiek.nl bleek 87 procent van de ondervraagden te vinden dat goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet. Drie op de vijf ondervraagden vindt echter dat de sector daarvan te weinig werk maakt.

