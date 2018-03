IFAC bestuurslid Philippe Arraou alarmeert accountants (en geeft oplossing)

Philippe Arraou, managing partner van BDO France en boardmember van de Europese accountancy organisatie IFAC trapt dag 2 van het Internationaal Accountancy Summit van Exact af met een schets hoe accountants kunnen groeien naar een digitale gegevensverwerker en vertrouwenspersoon. “Nu beginnen, anders ben je straks irrelevant.”

In zijn boek De Accountant in het Digitale Tijdperk stelt Arraou (63) dat het hem spijt dat hij niet dertig jaar later was geboren. Digitalisering biedt zoveel kansen om de toegevoegde waarde van de accountant verder te vergroten.

BTW-aangifte niet meer nodig

Er zijn volgens Arraou een paar factoren die het werk van de accountant veranderen. De fiscale aangifte is straks niet meer nodig omdat transacties direct naar de fiscus gaan door technologie. In Spanje zijn grote ondernemers al verplicht om digitaal te factureren. “Een kopie daarvan gaat direct naar de belastingdienst waardoor een aparte BTW-aangifte niet meer nodig is”, waarschuwt hij. “De trend zal zich verder verspreiden over Europa en daarop moeten accountants nu voorsorteren.”

Beter en goedkoper

Nieuwe toetreders als banken en fintech bedrijven vormen een regelrechte bedreiging voor de klassieke accountant. Zij kunnen het werk beter en goedkoper door gebruik van technologie. “Bij een medische diagnose, wordt nu meer vertrouwd op de analyse van de computer dan in de algemene kennis van de arts”, illustreert Arraou. Hoewel de markt voor accountantsdienstverlening in veel Europese landen, waaronder Frankrijk nog streng gereguleerd is, zijn er ook landen met een open markt zoals Nederland. Iedereen mag daar administratieve dienstverlening aanbieden. Daarom moet je als accountant extra alert zijn op het waarde toevoegen.” Na al die waarschuwingen heeft Arraou ook een oplossing in de vorm van een vier stappenplan.

Stap 1

Het is allereerst van belang om te bepalen welk werk te automatiseren is en welke taken niet. Je moet je focussen op de taken die niet te automatiseren zijn.

Stap 2

Bestaat uit het bepalen van de impact die digitalisering heeft per medewerker. Denk hier niet te licht over want iedereen moet bereid zijn om mee te werken aan de digitale transformatie, anders mislukt deze.

Anders verandert er niets

Simon Verduin van Omnyacc Van Teylingen onderschrijft dat. “Toen wij overgingen op Exact Online hechtten sommige medewerkers nog zeer aan het oude pakket en aan de manier van handmatig werken. Wij hebben toen de nieuwe werkwijze echt opgelegd aan iedereen. Je moet dan natuurlijk wel trainingen verzorgen en klanten enthousiasmeren. Anders verandert er niets. Inmiddels werkt 95% van onze klanten met Exact Online en levert digitaal zijn administratie aan.”



Stap 3

is het aanpassen en formaliseren van de strategie van het kantoor. Volgens de voorzitter van IFAC was 70% van de kantoren in Frankrijk hier twee jaar geleden totaal niet mee bezig. Bij het aanpassen moeten kantoren de rol van partners tegen het licht houden, nieuwe doelen stellen en het team er actief bij betrekken. Ook het aantrekken van nieuwe soort mensen is van belang, zoals data-specialisten. “Wij hebben een student business intelligence aangetrokken die ons helpt bij het organiseren en interpreteren van data als basis voor advies”, illustreert Harm Kersten van Konings en Meeuwissen. “Dat kan je niet van een accountant verwachten, een expert in huis is dan heel waardevol.”

Stap 4

bestaat uit het bepalen van toegevoegde waarde en diensten te ontwikkelen waar klanten echt behoefte aan hebben. “Ondernemers wisselen van accountant als ze niet ervaren dat hij er echt voor hen is en goed advies geeft”, stelt Arraou. Zorg dat je dan ook echt weet waar jouw klant behoefte aan heeft.

Talent binden

“In België staan we voor de uitdaging om nieuw talent aan een accountancykantoor te binden”, vertelt Raf Dom van SBB Belgium. “Opleidingen accountancy bereiden studenten onvoldoende voor op de digitale transformatie en de impact die dit heeft op het vak. Heeft meneer Arraou van IFAC daar een antwoord op? De IFAC is hier nog niet mee bezig”, bekent Arraou. “Dat initiatief wil ik gaan oppakken.”

Genoeg voer voor discussie voor de aanwezigen over hoe de details in te vullen. Dat werd dan ook druk gedaan in de uren die volgden. Het International Accountancy Summit, met 60 deelnemers uit 4 verschillende landen zorgde voor inspiratie om echt vaart te maken met de digitale transformatie.

