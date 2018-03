Cloud Award: Ondernemers nomineren massaal (en dit zeggen ze over hun accountant)

Ruim 300 ondernemers willen dat hun accountant/boekhouder de Exact Cloud Award wint. Dit is de onderscheiding voor kantoren die net dat stapje extra zetten voor hun klanten. Lees wat ondernemers zeggen over hun steun en toeverlaat en nomineer je eigen kantoor ook.

Mens achter bedrijf

‘Hij is sinds 2001 onze accountant, zeer capabel en betrokken bij ons bedrijf’, vertelt een ondernemer. ‘Bij alle grote beslissingen die we moesten nemen, ook in moeilijke tijden, bewees hij steeds dat de rol van accountant verder gaat dan alleen cijfers en controles. Daar hebben we zowel zakelijk als privé voordeel van. Wat ons betreft verdient hij de Exact Cloud Award 2018!’

93% tevreden over accountant

Uit de MKB Barometer 2018 blijkt dat 93% van de ondernemers blij is met zijn accountant of boekhouder. Alle seinen staan dus op groen om je eigen kantoor te nomineren . Dat kan tot 30 maart. Je klanten zullen dat waarderen, net als deze ondernemer. ‘We zijn vorig jaar gewisseld van boekhouder. Hij heeft ons met Exact Online meer inzichten geleverd, dan alle andere boekhouders in de afgelopen 10 jaar. ‘

Nieuwe klanten

De Cloud Award winnen is geweldig, stelt winnaar van vorig jaar, Koen de Jong. ‘Het is een beloning voor veranderingen die vanaf 2012 binnen het bedrijf werden ingezet.’ Bekijk de winnende pitch van De Jong Accountants en Adviseurs. Meedoen geeft ook veel voldoening en heeft een aantrekkingskracht op nieuwe klanten, stelt Rick van administratiekantoor Bookd, top 15 kantoor in 2017. ‘De vragenlijst gaf ons veel inzicht in verbeteringen en er is veel herrie gemaakt via social media. Hierdoor is een ondernemer die zocht naar een nieuwe boekhouder bij ons kantoor uitgekomen. Klanten zien ons voor vol aan doordat we zijn genomineerd. Voor medewerkers is de nominatie een bevestiging dat we goed vooruitstrevend bezig zijn.’

Scherp houden

Door mee te doen, straal je uit dat je je klanten serieus neemt. En dat wordt gewaardeerd. ‘Onze accountant gelooft in wat wij doen’, aldus een ondernemer over zijn externe hulp bij het succesvol runnen van zijn bedrijf. ‘Ze motiveren waar nodig maar houden ook een realistische en eerlijke spiegel voor om ons scherp te houden. In goede en slechte tijden stonden ze klaar met advies. Daardoor hebben we de crisisjaren achter ons kunnen laten, TOP!’

Nomineer je kantoor nu voor een Cloud Award

Overtuigd van de toegevoegde waarde voor je kantoor? Nomineer je kantoor voor een Cloud Award. Ieder kantoor mag meedoen. Werken met Exact Online is geen vereiste en je kunt gratis deelnemen. Wie weet win jij de Exact Cloud Award of de award voor Innovatie of Samenwerking.

Meldt je hier aan voor de Cloud Award!