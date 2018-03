‘AEO-status wint aan belang’

De status van Authorised Economic Operator (AEO) zal onder bedrijven die internationaal handelen aan belang winnen onder invloed van de Brexit, voorspelt Baker Tilly Berk.

Bedrijven kunnen bij de douane een AEO-status aanvragen. Die biedt een aantal voordelen, zoals minder fysieke controles en documentcontroles en voorrang bij controles. Baker Tilly Berk denkt dat de Brexit de belangstelling voor de status zal aanwakkeren. “Van mei 2016 tot en met mei 2019 beoordeelt de douane alle certificaten die zijn afgegeven voor 1 mei 2016. Bij een positieve beoordeling zal het certificaat omgezet worden naar een AEO-vergunning. Als u in bezit bent van een AEO-certificaat dan zal de douane zelf contact met u opnemen”, zo informeert het bedrijf ondernemers.

Het AEO-concept is veranderd sinds het Communautaire Douanewetboek (CDW) in 2016 is vervangen door het Douanewetboek van de Unie (DWU). “Naast de standaard eisen voor het verkrijgen van een AEO-certificaat, zijn er nu nieuwe eisen voor de aanvraag van de AEO-vergunning. Een van de eisen is onder andere het bezitten van voldoende vakbekwaamheid over douanezaken en up-to-date kennis van veranderingen in de douane wet- en regelgeving.”

Registratie douanevertegenwoordiger

Het bedrijf wijst ook op wijzigingen in het douane-aangiftesysteem AGS. Daarin wordt vanaf 3 april een douaneaangifte niet meer aanvaard als de aangever niet is geregistreerd als toegelaten douanevertegenwoordiger. Die kan een bedrijf vertegenwoordigen bij een douaneaangifte, een aangifte tot tijdelijke opslag, een aangifte tot wederuitvoer en een kennisgeving van wederuitvoer.

Wie nog snel een registratie wil aanvragen, is mogelijk te laat, aldus Baker Tilly Berk: “Een garantie dat deze registratie wordt afgegeven voor 3 april kan de douane al niet meer geven.” Wie de oude registratie ‘toegelaten douane-expediteur’ heeft, kan die tot 1 mei 2019 laten omzetten via een herbeoordeling van de douane. “De beoordeling hangt samen met de voldoening aan de eisen van de AEO-C criteria. Dit is de vergunning Douanevereenvoudigingen. Naleving van de douanewetgeving, financiële solvabiliteit, correcte archivering en bewezen praktische normen voor bekwaamheid of beroepskwalificaties zijn enkele voorwaarden voor deze vergunning.”