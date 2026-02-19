Nederland niet erg kansrijk voor Europese douaneautoriteit

De kans dat Nederland de nieuwe douaneautoriteit van de Europese Unie naar zich toe trekt, is aanzienlijk kleiner geworden. Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van bronnen in Brussel. Den Haag behoort tot de negen Europese steden die zich kandidaat hebben gesteld maar lijkt in het Europees Parlement weinig steun te genieten.

De douaneautoriteit krijgt een spilfunctie in de douaneregels die de EU aan het hervormen is. Binnenkort moet het Europese Parlement, samen met de Europese Raad, beslissen waar de instelling zijn onderkomen krijgt. Volgens het FD staat Den Haag alleen bij de Europese liberalen op de voorkeurslijst. Andere grote fracties zouden een voorkeur hebben voor Lille, Warschau en Malaga. Met name de Franse stad zou hoge ogen scoren. Dat Nederland weinig steun krijgt, zou mede komen door de hoge kosten van het voorgestelde Haagse pand, dat als veruit het duurste alternatief geldt.

Zwakke premier

Daarnaast speelt de politieke situatie in ons land een rol. Bronnen wijzen er tegenover het FD op dat Nederland al tijden een demissionaire, partijloze premier heeft. Schoof kan minder politieke invloed uitoefenen op het Europese besluitvormingsproces dan andere collega-regeringsleiders. In het artikel wordt ter vergelijking verwezen naar de Poolse premier Donald Tusk, die actief zou hebben gelobbyd voor Warschau.

Machtsverhoudingen

Een EU-diplomaat benadrukt in het FD dat de toewijzing van Europese instellingen vaak gepaard gaat met nationale belangen en onderlinge machtsverhoudingen. Grotere lidstaten beschikken over meer Europarlementariërs en zouden daardoor makkelijker draagvlak kunnen organiseren. Nederland heeft in vergelijking met landen als Frankrijk, Polen en Spanje een kleinere vertegenwoordiging.

Al aan de beurt geweest

Het huisvesten van een EU-agentschap geldt als economisch aantrekkelijk. De komst van circa 250 medewerkers en expats betekent doorgaans extra bestedingen en werkgelegenheid. Nederland wist in 2019 nog het Europees Geneesmiddelenbureau binnen te halen, nadat dat agentschap Londen moest verlaten door de Brexit. Die eerdere winst werkt volgens het FD nu mogelijk juist in het nadeel van Den Haag. Europarlementariër Dirk Gotink (NSC), rapporteur op het douanedossier, zegt dat collega’s vinden dat Nederland “al aan de beurt” is geweest.

Niet helemaal kansloos

De besluitvorming over de vestigingsplaats verloopt via een complexe procedure waarbij zowel het Europees Parlement als de Raad van de EU betrokken zijn. Eind maart staat een beslissende ronde gepland, waarin kandidaten in een soort afvalrace tegen elkaar worden afgewogen. Daarbij kunnen verschuivende voorkeuren nog voor verrassingen zorgen, aldus het FD. Steden die aanvankelijk laag scoren, kunnen alsnog steun krijgen wanneer eerdere favorieten afvallen.

