FMO kan geld exportfinanciering niet kwijt

Ontwikkelingsbank FMO is er niet in geslaagd om Nederlandse exporteurs te voorzien van €500 miljoen aan exportfinanciering, zoals voorgenomen. Het bedrijfsleven klopte voor slechts €94 miljoen aan bij de ontwikkelingsbank uit Den Haag. Dat blijkt uit het jaarverslag van het concern. Volgens CIO Linda Broekhuizen wilde FMO niet concurreren met het bestaande aanbod van commerciële banken, maar dat aanvullen. De bank voor opkomende economieën heeft in 2017 een recordwinst van €255 miljoen behaald. Zij verkocht twee grote investeringen met winst en wist meer nieuwe projecten op te starten dan verwacht.