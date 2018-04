Banken stoppen met doorgeven naw-gegevens

Banken stoppen per 1 januari 2019 met het doorgeven van naw-gegevens aan zakelijke bankklanten omdat van die gegevens te vaak misbruik wordt gemaakt, meldt het FD. De krant stelde vragen over het misbruik aan de banken en de Betaalvereniging Nederland. De Betaalvereniging meldt een toename van het misbruik van naam-, adres- en woonplaatsgegevens, al kan de organisatie geen cijfers geven.

Banken mogen naw-gegevens doorgeven aan zakelijke klanten, onder de voorwaarde dat die klanten de gegevens gebruiken om betalingen boekhoudkundig goed te verwerken. Dat blijkt in de praktijk dus anders uit te pakken. De zaak kwam aan het rollen nadat een donateur van het Rode Kruis werd benaderd door de hulporganisatie met een verzoek om een nieuwe donatie. De man deed navraag over de herkomst van zijn gegevens en daaruit bleek dat het Rode Kruis zijn gegevens had doorgespeeld gekregen van de Rabobank.

Het Rode Kruis meldt naar aanleiding van de kwestie de eigen procedures onder de loep te nemen, mede naar aanleiding van de aanstaande invoering van de AVG.