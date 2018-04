Softwareleverancier Exact lanceert Exact Online Mijn[Kantoor], voor een betere samenwerking tussen accountants en hun MKB-klanten. Accountants kunnen hun klanten met het nieuwe product, dat Exact Online Starter vervangt, online real-time toegang bieden tot hun financiële informatie en deze ook in Exact Online beheren. De software kan door de klant worden gebruikt via een webbrowser of mobiele app en kan door de accountant worden gepersonaliseerd met logo, naam en huisstijl.

Het voordeel voor de accountant is dat hij elke maand aanzienlijk minder tijd kwijt is aan het innen van kassabonnen en facturen van zijn klant, door het proces in real-time te digitaliseren en te stroomlijnen. Het verbetert ook de samenwerking, omdat er via het programma met elkaar kan worden gecommuniceerd. Bijvoorbeeld bij het goedkeuren van een btw-aangifte of bij het vragen om meer informatie.

Jarno van Hurne, directeur Solution Marketing bij Exact: “Ondernemers die hun administratie volledig uitbesteden aan een accountant of boekhouder sturen hen vaak elk kwartaal een schoenendoos met bonnetjes en facturen. Exact Online Mijn[Kantoor] digitaliseert dit proces en maakt het transparanter voor zowel de ondernemer als de accountant. Gegevens kunnen onmiddellijk worden verwerkt, zodat de administratie volledig en up-to-date is en een betrouwbare basis vormt voor inzichten in de bedrijfsvoering.”

Met Exact Online Mijn[Kantoor] kunnen MKB’ers facturen en herinneringen versturen en al hun zakenrelaties op één plek te beheren. Het doorsturen van bonnen, facturen en salariswijzigingen naar de accountant gaat via het uploaden van een foto of het bijvoegen van een bestand in een e-mail met de mobiele app. Het bespaart de ondernemer veel tijd en de administratie van de accountant wordt direct geactualiseerd. Dashboards geven ondernemers inzicht in hun operationele resultaten en openstaande facturen. Geïntegreerde bankkoppelingen zorgen ervoor dat betalingen efficiënt worden uitgevoerd.

Exact Online Mijn[Kantoor] werkt in combinatie met Exact voor Accountancy, waarmee administratiekantoren of accountantskantoren hun klantenadministratie beheren. De mobiele applicatie is beschikbaar voor Android- en iOS-smartphones.