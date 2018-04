PERSONALIA: Hans Bootsma van Deloitte naar Grant Thornton

Hans Bootsma is benoemd tot partner van Grant Thornton Accountants en Adviseurs.

Bootsma is zijn carrière gestart bij Deloitte en heeft daar verschillende multinationals bediend op het gebied van IT-audit en adviesdiensten. Hij heeft ruime ervaring opgedaan met cybersecurity, het analyseren van grote hoeveelheden data, compliance en het uitvoeren van IT risicomanagement opdrachten. Na 17 jaar bij Deloitte gewerkt te hebben heeft hij de overstap gemaakt naar Grant Thornton. Hier richt hij zich op de adviesdiensten rondom cybersecurity en data analyse en is onderdeel van het IT-audit team.