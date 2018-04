‘Bedrijven moeten meer zicht geven op klimaatrisico’s’

De financiële sector wil dat bedrijven meer meer inzicht geven in de financiële impact van klimaatverandering voor hun bedrijfsvoering. Daarmee kunnen klimaatrisico’s beter worden geïntegreerd in hun investeringsbeslissingen. Dat staat in het eindrapport van de werkgroep Klimaatrisico’s van het Platform voor Duurzame Financiering met daarin verschillende financiële instellingen. Het platform roept bedrijven op om voortgang te maken met de rapportage van klimaatgerelateerde financiële risico’s.

De werkgroep beschouwt de integratie van de klimaatgerelateerde risico’s en kansen in investeringsbeslissingen als onderdeel van de verantwoordelijkheid van financiële instellingen. In het rapport biedt de werkgroep inzicht in hoe financiële instellingen klimaatgerelateerde risico’s en kansen op dit moment integreren in hun investeringsbeslissingen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van MN, ABN Amro, Actiam, Delta Lloyd, De Volksbank, ING, Robeco en KPMG.

TCFD-standaarden

Bedrijven zouden moeten rapporteren volgens de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). De TCFD heeft in opdracht de Financial Stability Board (FSB) standaarden opgesteld waarmee financiële- en niet-financiële instellingen kunnen rapporteren over hoe klimaatfactoren impact zullen hebben op hun bedrijfsvoering. De werkgroep beschouwt TCFD-rapportages door zowel bedrijven waarin geïnvesteerd wordt als klanten van banken als bevorderlijk voor de dialoog over het beheersen van klimaatrisico’s.

Meer actie

De werkgroep wil ook dat overheid, toezichthouders en financieel dienstverleners tot actie overgaan. “De werkgroep beveelt beleidsmakers en toezichthouders aan te zorgen voor betrouwbaar klimaatbeleid voor de korte en (middel)lange termijn en een internationaal gelijk speelveld. Ook op internationaal vlak verenigen financiële instellingen zich om overheden aan te zetten tot effectief klimaatbeleid, zoals via de Institutional Investors Group on Climate Change.” Financieel dienstverleners moeten de verwerking van TCFD-data gaan ondersteunen en investeerders voorzien van eenvoudig te vergelijken TCFD-data op sector- en bedrijfsniveau. “Deze aanbeveling sluit aan bij het internationale Climate Action 100+-initiatief waarbij investeerders zich inzetten voor verbeterde rapportage van klimaatgerelateerde financiële risico’s door bedrijven met een hoge CO2-uitstoot.”

In het Platform voor Duurzame Financiering zijn tal van organisaties uit de financiële sector verenigd, zoals het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Autoriteit Financiële Markten.