‘Accountants slordig met controle cijfers niet-beursgenoteerde bedrijven’

Accountants zijn niet kritisch op de jaarstukken van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dat concludeert hoogleraar Ruud Vergoossen, die onderzoek deed naar ruim duizend jaarrekeningen over 2015. De accountantsverklaring komt geregeld niet overeen met de verstrekte jaarstukken, terwijl daarin verplichte informatie ontbreekt, stelt hij in het FD.

Vergoossen is hoogleraar externe verslaggeving aan de universiteiten van Nyenrode en Maastricht. Hij deed met Ton Meershoek, verslaggevingsexpert bij toezichthouder AFM, onderzoek naar de jaarstukken van ruim duizend grote en middelgrote niet-beursgenoteerde ondernemingen over boekjaar 2015. In die jaarstukken ontbreekt vaak essentiële informatie, zoals het kasstroomoverzicht of een bestuursverslag. Daardoor ontstaat geen helder beeld van de financiële situatie, concluderen beide onderzoekers. Vergoossen vindt de resultaten “maatschappelijk onaanvaardbaar”. Een andere bevinding is dat tientallen bedrijven de jaarrekening niet op tijd publiceren, wat controle door klanten, burgers en politici moeilijk maakt. En in geen enkele accountantsverklaring wordt melding gemaakt van tekortkomingen in de jaarrekening, ook als verplichte informatie over het verloop van het eigen vermogen of de beloning van bestuurders en commissarissen gebrekkig is of ontbreekt.

Bestuursverslag

Bedrijven zoeken de mazen van de wet op, aldus Vergoossen. “Bedrijven gebruiken allerlei vrijstellingen om informatie niet of met veel vertraging te hoeven publiceren.” Zoals het achterwege laten van een bestuursverslag. “Zonder bestuursverslag zijn de cijfers van een bedrijf vaak niet goed te begrijpen. Bovendien hecht de maatschappij steeds meer waarde aan hoe een bedrijf in de samenleving staat.” Twee van de drie bedrijven publiceren de jaarcijfers zonder bestuursverslag. Wie inzage vraagt bij een onderneming, krijgt in 75% van de gevallen geen reactie. De rest weigert soms of vraagt geld voor het opsturen.

In de EU mogen alleen in Nederland, Hongarije en Luxemburg bedrijven het bestuursverslag achterwege laten bij de jaarcijfers.

Rekken

Bedrijven zonder beursnotering rekken de publicatie van de jaarrekening ook zo lang mogelijk: ruim de helft maakte voor de jaarcijfers over 2015 gebruik van de mogelijkheid om de termijn van vijf maanden met een half jaar te verlengen. Na die maximale termijn had 12% nog geen jaarrekening opgesteld. Vier op de tien ondernemingen publiceren de cijfers te laat, maar krijgen hooguit enkele honderden euro’s boete.

Bron: FD.nl