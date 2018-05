Ook Britse gebiedsdelen geblokkeerd als fiscale vluchtroute

Britse overzeese gebieden, zoals de Kaaimaneilanden en Bermuda, moeten een openbaar eigendomsregister invoeren. Daartoe is een voorstel ingediend door Labour. De Conservatives verzetten zich niet tegen het voorstel, meldt The Guardian.

Het register moet voorkomen dat obscure geldstromen via deze onder Brits gezag vallende gebiedsdelen aan het zicht van de fiscus worden onttrokken, of dat geld wordt witgewassen. Minister van Buitenlandse Zaken Alan Duncan zei in het Lagerhuis dat de regering zich niet verzet tegen de wens van de parlementaire meerderheid, die ontstond nadat negentien Conservatieve backbenchers het voorstel onderschreven. Zij gingen hiermee in tegen de wens van hun eigen regering. De regering-May zette voorstellen voor meer financiële transparantie van haar voorgangers on hold.

Tegen openbaarheid

De in totaal veertien overzeese gebieden moeten hun registers eind 2020 gereed hebben, anders legt de Britse regering die op. De gebieden hebben al een eigendomsregister geïntroduceerd dat alleen toegankelijk is voor Britse wetshandhavers en de Britse fiscus. Sommige gebieden hebben zich uitgesproken tegen openbaarheid.