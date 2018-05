PERSONALIA: Lucien Engelen werkt samen met Deloitte

Oprichter Lucien Engelen van het REshape Center voor Healthcare Innovation in Nijmegen, wordt Edge Fellow bij Deloitte. De accountants- en adviesorganisatie verwacht op die manier zijn positie in de lucratieve e-healthmarkt te verstevigen, meldt vakblad Zorgvisie.

Lucien Engelen gaat parttime aan de slag bij Deloitte en blijft daarnaast actief voor REshape. Hij beschouwt zijn werk voor Deloitte als ‘een goede manier om samen de uitdagingen in de gezondheidszorg op te pakken’.

Deloitte voegt hieraan toe dat Lucien Engelen een bijdrage kan leveren aan de huidige disruptie in de zorg, die het gevolg is van snel evoluerende technologieën en demografische en economische veranderingen. Problemen als de vergrijzing en het toenemende aantal chronisch zieken kunnen met behulp van e-health deels worden opgelost. Hetzelfde geldt voor het dalende aanbod van personeel. Het aantrekken van Lucien Engelen is bovendien een strategische zet in een markt waar adviesbureaus zich steeds nadrukkelijker manifesteren, meldt Zorgvisie.