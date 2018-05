Tandzorg Groep compenseert honderden patiënten na gesjoemel met facturen

Bijna een maand geleden werd de tandartsengroep voor 400.000 euro beboet door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de hoogste boete ooit in de mondzorg. De Tandzorg Groep, een samenwerkingsverband van acht tandartsenpraktijken in Zuid- en Noord-Holland, liet patiënten te veel betalen voor onder meer kronen, bruggen, kunstgebitten en implantaten. Zij betaalden te veel voor hun behandeling, omdat de Tandzorg Groep kortingen op ingekochte materialen niet aan hen doorrekende. Dat is in strijd met de regels.