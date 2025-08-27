Dubbele betaling van €21 miljoen in Amsterdam door fout met nieuw factureringssysteem

De gemeente Amsterdam heeft door een menselijke fout ruim €21 miljoen dubbel betaald aan in totaal 583 leveranciers. Bij het verwerken van 677 facturen klikte een medewerker per ongeluk een functionaliteit aan waardoor de betalingen tweemaal werden uitgevoerd.

De fout werd de volgende ochtend ontdekt, waarna leveranciers direct zijn benaderd. Inmiddels is circa €8 miljoen teruggestort. De gemeente verwacht geen structurele problemen met de terugbetaling, zegt wethouder Financiën Hester van Buren (PvdA). “Het gaat om partijen en bedrijven met wie de gemeente een vaste relatie heeft. Dat maakt verrekening met nog openstaande of toekomstige facturen ook mogelijk.”

Nieuw factureringssysteem

De blunder vond plaats in het nieuwe Amsterdam Financieel en Inkoop Systeem (Afis), dat begin dit jaar werd ingevoerd. De overgang naar Afis verloopt problematisch: in februari bedroeg de betalingsachterstand als gevolg van technische problemen meer dan €200 miljoen. Het oplossen van de systeemproblemen kostte uiteindelijk ruim €2,8 miljoen, aanzienlijk meer dan de eerder begrote €700.000.

Wethouder Van Buren heeft aangekondigd dat de aangeklikte functionaliteit die de dubbele betaling mogelijk maakte inmiddels is uitgeschakeld, om herhaling te voorkomen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft eerder al meerdere spoeddebatten gevoerd over de Afis-problematiek en oppositiepartijen dienden een motie van afkeuring in.

Bron: NOS