Grote bedrijven blijven traag met betalen facturen

Vorig jaar betaalde 19,8% van de Nederlandse bedrijven hun facturen te laat. Dat is een verbetering ten opzichte van 2023, toen nog 23,9% van de facturen te laat werden voldaan. Met name grote bedrijven blijven trage betalers.

Bedrijfsdataexpert Altares Dun & Bradstreet zette de betaaldata van bedrijven op een rij. Nederland hoort nog altijd bij de top vijf meest punctuele betalers in Noord-Europa. Het aantal facturen dat meer dan 90 dagen te laat werd voldaan, daalde in ons land van 0,4% naar 0,3%.

Grote bedrijven negeren strengere regels

Nog altijd geldt: hoe groter het bedrijf, hoe slechter het betaalgedrag. Zeer kleine bedrijven betaalden 82,2% van hun facturen op tijd, maar grote bedrijven betalen in slechts 38,6% van de gevallen tijdig. “De wetgeving die in 2023 is ingevoerd om dit te verbeteren, heeft vooralsnog weinig effect op het betaalgedrag van grote bedrijven.” Alleen bij microbedrijven (tot vijf werknemers) lijkt de wet enig effect te sorteren. Bij kleine bedrijven (tot 49 werknemers) ligt het niveau tussen dat van 2022 en 2023 en bij middelgrote bedrijven (50 tot 259 werknemers) is er nauwelijks verandering. “Maar vooral grote bedrijven blijven achter bij de rest. Wel is het belangrijk om te benadrukken dat het hierbij meestal niet gaat om extreem lange betalingsachterstanden.”

Vorig jaar verbeterde vooral het betaalgedrag in de industrie en de transportsector, met verbeteringen rond de 6%. In de industrie steeg het aandeel tijdige betalingen naar 69,1%, in de transportsector naar 69,9%. Wel kampt de industrie met een stijging van het aantal betalingen die meer dan 90 dagen te laat zijn: van 0,20% in het vierde kwartaal van 2023 naar 0,30% in hetzelfde kwartaal van 2024.

Denemarken koploper

Europees gezien betalen de Denen het best, met 94,2% tijdige betalingen. Daarna volgen Polen (87,5%) en Rusland (81,3%). In België worden facturen het vaakst te laat betaald, met een percentage van 38,1%.

Volgens Altares Dun & Bradstreet wijst de toename in tijdige betalingen gecombineerd met een gelijkblijvend faillissementsrisico erop dat de Nederlandse economie veerkrachtig is, ondanks de uitdagende geopolitieke omstandigheden.