Zo factureer je abonnementen razendsnel

Abonnementen moedigen langdurige klantrelaties aan. In plaats van te werken op projectbasis, is er een voortdurende samenwerking die zorgt voor regelmatig contact tussen de accountant en de klant.

Klanten rekenen op doorlopende ondersteuning en advies op persoonlijk niveau. Als je met abonnementen werkt, wil je die snel en correct factureren. Zorg dat je werkt met een tool waarin dit mogelijk is en waar je facturen in bulk verstuurt. Handig voor terugkerende betalingen en facturen.

Bedrijfssoftware voor accountants

Je stel eenvoudig abonnementen in, inclusief het bedrag, de factureringsfrequentie (maandelijks, kwartaal, jaarlijks) en eventuele kortingen. Veel softwarepakketten bieden de mogelijkheid om eenmalige of terugkerende abonnementen in te voeren. Handig als je ook alle klantgegevens bij de hand hebt. Zodat je direct de juiste informatie gebruikt bij het aanmaken van een abonnement. Daarna genereert de software automatisch terugkerende facturen op basis van de afspraken in het systeem. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op fouten. Het systeem maakt bijvoorbeeld elke maand of kwartaal een nieuwe factuur zonder handmatige handelingen.

Overzicht van facturen

Veel softwarepakketten werken met gedetailleerde rapporten over alle verzonden abonnementen en ontvangen betalingen. Dit maakt het voor de accountant eenvoudig om te controleren welke abonnementen zijn gefactureerd, welke betalingen zijn ontvangen en welke mogelijk nog openstaan. Ook zie je snel welke klanten hun abonnementen op tijd betalen en wie een herinnering nodig heeft – wat overigens ook vaak automatisch gedaan wordt via een online softwarepakket. Wat het nog interessanter maakt is de integratie met de boekhoudsoftware; de facturen worden dan automatisch opgeslagen in de administratie van het kantoor. Dit voorkomt dubbele invoer van gegevens en maakt het financiële overzicht eenvoudiger.

Laat klanten moeiteloos betalen

Koppel je softwarepakket met Mollie en zorg voor een naadloos betaalproces voor jou en je klanten. Betalen gebeurt op verschillende manieren, denk aan: automatische incasso, iDeal, creditcard en after pay. Voeg een betaallink of QR-code toe aan je facturen waarmee klanten eenvoudig betalen. Door dit grote gemak worden facturen veelal sneller betaald. Nog een optie is een automatische incasso via Mollie. Ideaal wanneer je bijvoorbeeld in bulk abonnementen factureert. ‍Om gebruik te maken van Mollie heb je een account en de koppeling met het softwarepakket nodig.

Door gebruik te maken van een geschikt softwarepakket factureer je als accountant snel en efficiënt abonnementen. Hoe? Door terugkerende facturen te automatiseren, betalingen te integreren en rapportages in real-time bij te houden. Dit vermindert handmatige invoer, verhoogt de nauwkeurigheid en maakt het hele factureringsproces veel sneller en eenvoudiger.

Met onze flexibele en modulaire software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules.