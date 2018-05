Lichte omzetgroei voor Countus

Countus heeft de omzet vorig jaar licht weten te vergroten tot € 43,9 miljoen, tegen € 43,5 miljoen in 2016. Het resultaat voor belastingen is sterk gegroeid tot € 1,7 miljoen. “De balans is hierdoor weer verbeterd en geheel schuldenvrij.”



Volgens de groep heeft de groei zich op alle terreinen voorgedaan. “De omzet per fte is afgelopen jaar gestegen met 6,5% tot € 103.700. Het resultaat voor belastingen is daardoor met 612% toegenomen. De kwaliteit van de dienstverlening is op orde en de portefeuille is gegroeid. Afgelopen jaar zijn ook weer 95 nieuwe medewerkers ingestroomd.” Op een balanstotaal van bijna € 22 miljoen bedraagt de solvabiliteit 62,5%.

Autonoom gegroeid

Volgens algemeen directeur Bob Seemann is de groei te danken aan de meerwaarde die klanten ervaren. “Klanten weten ons daarom steeds beter te vinden. Onze portefeuille is in 2017 per saldo gegroeid met bijna € 1 miljoen aan doorlopende jaaromzet. En dat is allemaal autonome groei. We hebben afgelopen jaar namelijk geen portefeuilles of praktijken overgenomen.”

Met de nieuwe medewerkers komt Countus op een totaal personeelsbestand van 529 fte. “Met name de combinatie van een kleinschalige en lokaal gevestigde kantooromgeving binnen de context van een grote organisatie met een duidelijke focus op advies en ontwikkeling is aantrekkelijk.”

Countus Groep behoort tot de grootste 15 accountantskantoren van Nederland en telt 28 vestigingen in Noord-, Midden- en Oost-Nederland. Behalve op accountancygebied is het bedrijf op tal van andere terreinen actief, zoals ondernemersadvies, belastingadvies, juridisch advies en corporate finance. Daarvoor wordt gewerkt onder tien verschillende labels.