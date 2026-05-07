Countus benoemt Arnoud de Jong tot CIOO

Accountants- en adviesorganisatie Countus Groep heeft Arnoud de Jong benoemd tot chief information & operations officer (CIOO). Met zijn komst is de raad van bestuur van de organisatie compleet.

De Jong is op 4 mei gestart in zijn nieuwe functie. Volgens Countus moet de nieuwe CIOO-rol helpen om de digitalisering en operationele aansturing van de organisatie verder te versterken. De Jong is registeraccountant en werkte eerder onder meer bij Berenschot en BDO Nederland. Daar hield hij zich bezig met onder meer informatieveiligheid, procesoptimalisatie en digitalisering.

Driekoppig bestuur

Met de benoeming bestaat de raad van bestuur van Countus uit Serge Evers, Barbara Majoor en Arnoud de Jong. Volgens ceo Serge Evers moet de komst van De Jong bijdragen aan een versnelling van de strategie-uitvoering en verdere optimalisatie van processen binnen de organisatie. Ook voorzitter Roelie Lubbers-Hilbrands noemt vooral zijn combinatie van digitale expertise en ervaring binnen accountantskantoren van belang voor de volgende ontwikkelfase van Countus.

‘Eén Countus’

De benoeming past volgens het bedrijf binnen het programma ‘Eén Countus’, waarmee de organisatie inzet op verdere professionalisering, samenwerking en schaalvergroting. Countus behoort naar eigen zeggen tot de achttien grootste accountantskantoren van Nederland. De groep telt 726 medewerkers verspreid over 25 vestigingen en is daarnaast actief met labels als Subvention, Zienergie, Klaart en De Omgevingsadviseurs.