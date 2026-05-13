Countus richt organisatie anders in

Tijdens een bijeenkomst in Theater de Spiegel in Zwolle zijn de collega’s van Countus Groep geïnformeerd over de vervolgstappen binnen het programma ‘Eén Countus’, die moet leiden tot toekomstbestendige organisatie die beter aansluit op ontwikkelingen in de markt, veranderende klantvragen en de behoeften van medewerkers.

Drie dienstenkolommen

Countus Groep heeft in ontwerpgroepen en klankbordgroepen gewerkt aan een nieuwe organisatie-inrichting waarin samenwerking, kwaliteit en specialistische expertise verder moeten worden versterkt. Countus gaat werken vanuit de drie dienstenkolommen Accountancy, Advies en Audit. “Teams worden samengebracht in clusters waarin samenwerking, kennisdeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan. Daarnaast wordt verder ingezet op procesgestuurd werken, standaardisatie en de verdere ontwikkeling van datagedreven dienstverlening.”

Volgens CEO Serge Evers kan Countus daarmee relevant en onderscheidend blijven: “Onze klanten verwachten steeds meer geïntegreerd advies, specialistische kennis en ondersteuning die aansluit op de ontwikkelingen in hun sector en onderneming. Tegelijkertijd willen we een organisatie zijn waarin collega’s zich kunnen ontwikkelen en duurzaam kunnen samenwerken. Met het programma ‘Eén Countus’ bouwen we aan een organisatie die daarop voorbereid is.”

Meer ruimte voor ontwikkeling

Door specialismen sterker samen te organiseren en samenwerking tussen disciplines te vergroten, wil Countus Groep een aantrekkelijker werkomgeving bieden voor huidige en toekomstige medewerkers. “De kracht van Countus zit in onze mensen, onze expertise en onze regionale betrokkenheid. Door die kwaliteiten beter met elkaar te verbinden, creëren we meer ruimte voor ontwikkeling, samenwerking en kwaliteit. Daarmee versterken we niet alleen onze organisatie, maar ook onze dienstverlening aan klanten”, aldus chief quality officer Barbara Majoor.

De nieuwe manier van werken wordt stap voor stap verder ingevoerd. “Het is een ontwikkeling waarin we als organisatie samen groeien naar een toekomstbestendige manier van werken”, zegt chief information & operations officer Arnoud de Jong.