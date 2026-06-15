Countus groeit naar 81,4 miljoen omzet en wil rendement verder verbeteren

Countus Groep heeft de omzet in 2025 zien stijgen van 75,6 miljoen naar 81,4 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2025.

De groei kwam uit op 7,7 procent en was volgens de accountants- en adviesorganisatie voornamelijk autonoom. Het aantal medewerkers steeg licht, van 723 naar 726. Het gemiddelde aantal FTE nam toe van 570 naar 596.

Ook het bedrijfsresultaat verbeterde. De EBIT steeg van 2,0 miljoen naar 2,9 miljoen euro. Als percentage van de omzet kwam het bedrijfsresultaat uit op 3,5 procent, tegen 2,7 procent in 2024. Countus noemt de ontwikkeling positief, maar schrijft in het verslag ook dat verdere verbetering nodig is. Een stijging naar een meer marktconform bedrijfsresultaat is volgens de organisatie de doelstelling om ‘ook in de toekomst een gezonde, aantrekkelijke en rendabele organisatie te blijven’.

Omzetgroei bij onderdelen

Alle bedrijfsonderdelen realiseerden volgens Countus omzetgroei. Countus Accountants + Adviseurs groeide van 65,3 miljoen naar 69,5 miljoen euro. Subvention Groep kwam uit op 7,7 miljoen euro, tegen 6,2 miljoen euro een jaar eerder. Countus Audit groeide van 3,7 miljoen naar 3,9 miljoen euro. De Omgevingsadviseurs zag de omzet stijgen van 777.000 euro naar 997.000 euro.

De omzet per FTE nam toe van 132.700 naar 136.700 euro. De personeelskosten per FTE stegen met 2,5 procent.

Eén Countus

Het jaar stond bij Countus in het teken van het programma Eén Countus. Daarmee werkt de organisatie aan meer centrale sturing, uniforme processen en betere voorspelbaarheid. Volgens het jaarverslag moet dat onder meer leiden tot duidelijkere verantwoordelijkheden en meer grip op prestaties en besluitvorming.

De Raad van Commissarissen schrijft dat de resultaten over 2025 in lijn zijn met de begroting, maar dat verdere verbeteringen in productiviteit, voorspelbaarheid en sturing noodzakelijk zijn. Daarmee is Eén Countus niet alleen een organisatieprogramma, maar ook een rendements- en sturingsagenda.

Fusies en overnames

Per 1 januari 2025 lanceerde Countus het onderdeel Countus Fusies en Overnames. In het eerste jaar ondersteunde het team ongeveer 40 ondernemingen. Countus ziet in het mkb een toenemende behoefte aan begeleiding bij herstructurering, groei en opvolging.

De komende jaren wil Countus de M&A-praktijk verder professionaliseren en uitbouwen.

Arbeidsmarkt blijft aandachtspunt

De beschikbaarheid van gekwalificeerde professionals wordt in het jaarverslag genoemd als een belangrijk risico. Countus wijst onder meer op vergrijzing, minder instroom van jongeren, strengere regelgeving, een groeiende claimcultuur en uitstroom naar functies in het bedrijfsleven.

In 2025 startten 110 nieuwe medewerkers, exclusief stagiaires. Van de instroom kwam 73,6 procent via directe sollicitaties of referrals. De werkenbij-website leverde 666 sollicitaties op, maar slechts een beperkt deel leidde tot een aanname. Referral recruitment leverde 52 kandidaten op, van wie er 26 in dienst kwamen.

Het aantal vrouwelijke medewerkers steeg van 365 naar 378. Het aantal mannelijke medewerkers daalde van 358 naar 348. Ook nam het aantal parttimers toe, terwijl het aantal fulltimers licht afnam.

Kwaliteit en compliance

Countus werkte in 2025 verder aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking. Binnen de auditpraktijk zijn de nieuwe standaarden voor kwaliteitsmanagement geïmplementeerd. In de accountancypraktijk is gestart met de voorbereiding daarvan. Die invoering moet in 2026 volgen.

De organisatie gaf daarnaast opvolging aan het in 2024 gestarte AFM-themaonderzoek naar frauderisico’s. Volgens het jaarverslag zijn de bevindingen vertaald naar verbeteracties in de controleaanpak, onder meer rond frauderisicoanalyse en dossiervastlegging.

Countus deed in 2025 18 Wwft-meldingen van ongebruikelijke transacties, tegen 21 in 2024. Er waren geen AFM-incidentmeldingen. In 2024 was dat er één.

Datalekken

Privacy en informatiebeveiliging kregen volgens Countus in 2025 extra aandacht. De organisatie meldt 71 datalekken. Daarvan zijn er 20 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook zijn 20 betrokkenen actief geïnformeerd. Countus rondde daarnaast één DPIA af en stelde een nieuw AI-beleid op.

Nieuwe bestuursfase

De nieuwe Raad van Bestuur bestaat uit Serge Evers als CEO, Barbara Majoor als CQO en Arnoud de Jong als CIOO. Volgens de Raad van Commissarissen is in 2025 de voorbereiding getroffen voor een nieuwe fase in het bestuur. De nieuwe Raad van Bestuur is begin 2026 gestart en moet de ingezette koers voortzetten.

Lees het volledige jaarverslag hier.