Extra check bij overboeking reduceert schade spooknota’s met 70%

Rabobank meldt dat de klanten van de bank 70% minder kwijt zijn aan spooknota’s sinds de bank eind vorig jaar een check invoerde tegen verkeerde overboekingen, door het controleren van naam en rekeningnummer. In navolging van de Rabobank komen ook ING, SNS, ASN en Regiobank met een extra check tegen verkeerde overboekingen.

ING maakt de zogenoemde IBAN-Naam Check vanaf vandaag stapsgewijs beschikbaar voor internetbankieren. In de zomer volgt het door Rabobank ontwikkelde vangnet voor verkeerde overboekingen in de app van ING. De Volksbank (SNS, ASN en Regiobank) activeert de IBAN-Naam Check eerst in de app van deze banken, en pas later in het internetbankieren. Rekeninghouders bij ABN Amro worden pas ‘rond de zomer’ beschermd voor verkeerde of valse overboekingen met de IBAN-Naam Check, meldt de Telegraaf.

Opgeheven rekeningen

Het schadebedrag van spooknota’s is door de check teruggebracht naar €100.000 per maand, laat een woordvoerder van Rabobank aan de krant weten. Het aantal naar een verkeerd rekeningnummer overgeboekte betaling daalde met de helft. ‘Elke dag voorkomt de IBAN-Naam Check 1500 betalingen naar opgeheven rekeningen’, aldus Rabobank. Volgens de bank negeren sommige klanten waarschuwingen van de IBAN-Naam Check.

Facturen onderscheppen

Voorheen was het relatief eenvoudig om facturen te onderscheppen en te voorzien van een ander rekeningnummer. Die vorm van factuurfraude wordt bemoeilijkt met de check, omdat klanten in hun app of online kunnen zien dat de ontvanger niet het beoogde bedrijf is, maar bijvoorbeeld een persoon. Het voorkomt bovendien foute overboekingen door tikfoutjes. Klanten krijgen na zo’n foutje meestal het verkeerd overgemaakte bedrag weer terug, maar niet altijd.