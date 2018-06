Administratiedetacheerder Quoratio stapt in consultancy

Quoratio, detacheerder van professionals in administratie, lanceert op dinsdag 12 juni Quoratio Consultancy. Quoratio Consultancy richt zich op advies en projectinzet bij complexe administratieve vraagstukken. De consultancy activiteiten zijn een aanvulling op de huidige dienstverlening, waaronder detachering, die het bedrijf nu al levert. In het kader van deze nieuwe richting neemt Quoratio ook zorgconsultancy organisatie Zorgon over.

Advies en consultancy zijn een logische nieuwe stap voor Quoratio. Quoratio verandert mee met een markt die steeds meer in het teken staat van totaaloplossingen. De tijd van verschillende partijen die samen de hulpvraag van de klanten aanpakken, ligt achter ons. Met Quoratio Consultancy kunnen klanten een project van begin tot eind laten uitvoeren door Quoratio, van managementadvies en advies bij de keuze van een softwarepakket tot projectbegeleiding en operationele uitvoering.

Jochem Kentgens, CEO van Quoratio, vertelt: “Consultancy is een nieuwe tak van Quoratio en sluit naadloos aan bij de ambities van het bedrijf. Anderhalf jaar geleden heeft Quoratio besloten de focus te verleggen van mankracht naar denkkracht en deze nieuwe consultancy-tak is een belangrijk resultaat: geen keuze tussen de twee, maar vermenigvuldiging van mankracht met denkkracht. Hier komen projecten, detachering, capaciteitsvraagstukken, kennis en ervaring samen.”

Quoratio is actief in de HR & salaris-, zorg- en financiële administratie. Zeker in de zorg kan de combinatie van denken en doen van toegevoegde waarde zijn, want een hoogwaardige administratieve bedrijfsvoering draagt bij aan goede en betaalbare zorg. Juist door diverse disciplines in de bedrijfsvoering te verbinden en complexe materie praktisch te vertalen.

Om de ambities van Quoratio Consultancy meteen kracht bij te zetten, gaat de lancering van de nieuwe unit gepaard met de acquisitie van zorgconsultancy organisatie Zorgon. Zorgon is specialist op het gebied van zorgfinanciering, zorginformatie en projectbeheersing en onder andere actief op het gebied van EPD- implementaties & optimalisatie, functioneel beheer, zorgregistratie, -administratie en facturatie.

Bas van Dijk, directeur van Zorgon: “Zorgon is dankzij de grote vraag van zorginstellingen naar specialistische bedrijfsondersteunende diensten in een korte tijd snel gegroeid. Daarin hebben we besloten de vraag van onze opdrachtgevers blijvend centraal te willen stellen, en niet de groei van onze eigen organisatie. Met behoud van het eigen label hebben we in Quoratio de perfecte partner gevonden waarbij opdrachtgevers en onze medewerkers profiteren van diverse schaalvoordelen en kunnen we tegelijkertijd een completer dienstenpakket aan de zorginstellingen bieden.”

Beide ondernemingen leverden voorheen diensten bij dezelfde opdrachtgevers, maar niet binnen hetzelfde werkveld. Met het samengaan van de twee organisaties staan gezamenlijk ruim 400 professionals en een groot netwerk van zzp’ers klaar om aan de slag te gaan.