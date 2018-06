Rapportages op maat

Hoe belangrijk goede financiële overzichten voor een bedrijf zijn, hoef ik hier niet uit te leggen. Het geheim van goede financiële rapportages zit ‘m voor de leesbaarheid in de opbouw van de inhoud en de snelheid waarmee je een actueel rapport boven tafel krijgt. Het liefst zou je een financieel rapport gebaseerd op het grootboek geheel naar eigen inzicht willen inrichten en op elk moment kunnen genereren. Dat kan nu met de functie ‘Rapportagestructuren’.

Groot voordeel van de functie ‘Rapportagestructuren’ in Twinfield is, dat je niet bij elk rapport handmatig de juiste grootboekrekeningen onder elkaar hoeft te zetten of van de juiste kopjes hoeft te voorzien. Je stelt de structuur van een rapport slechts één keer in, op het hoogste niveau (omgevingsniveau) waarna je het rapport met die opbouw met één druk op de knop op elk gewenst moment in de betreffende administratie kunt genereren, zo vaak als jij of je klant dat wilt.

Toepassingen rapportagestructuren

Bij voorkeur bepaal je vooraf met je klant welke rapporten gedurende het jaar voor welke toepassingen gewenst zijn en voor wie, zodat je bijvoorbeeld voorkomt dat er via rapportages onbedoeld bedrijfsgevoelige informatie aan de verkeerde gremia verstrekt wordt. En toch kun je concurrerende afdelingen of dochterondernemingen binnen een organisatie voorzien van actuele cijfers omdat je met deze functie zelf bepaalt welke grootboekrekeningen je in een rapport opneemt of juist uitsluit.

Kortom: met de functie ‘Rapportagestructuren’ kun je voor verschillende managers en afdelingen binnen een organisatie verschillende rapporten maken en deze heel persoonlijk naar de wens van de manager samenstellen.

Voorbeelden van rapportagestructuren die je voor een bepaalde toepassing gebruikt, zijn een brutomarge-overzicht per productlijn (als omzet en kosten per productlijn worden geregistreerd) of een presentatie van realisaties per langlopende projecten.

Twee standaardstructuren op maat aan te passen

Met de functie ‘Rapportagestructuren’ in Twinfield, beschik je als accountant (level 1 en 2) over twee rapportagestructuren die je naar eigen inzicht kunt aanpassen.

Dat zijn:

Standaard NL (zonder de grootboekrekeningen verdicht/gekoppeld) Standaard Grb (met grootboekrekeningen verdicht/gekoppeld)

Beide structuren kun je als basis gebruiken om jaaroverzichten, kolommenbalansen en winst-en-verliesrekeningen geheel naar eigen inzicht af te stemmen op de analyses die gewenst zijn.

Met de eerste standaardstructuur (Standaard NL) kun je ‘from scratch’ zelf bepalen welke grootboekrekeningen je onder elkaar wilt tonen. In de tweede standaardstructuur (Standaard Grb) kun je gebruikmaken van de standaardgrootboekrekeningen die wij al netjes onder elkaar hebben gezet. Hierin voeg je vervolgens zelf grootboekrekeningen toe of kun je grootboekrekeningen uitsluiten, afhankelijk van de toepassing van het rapport en de wensen vanuit de organisatie.

Met één druk op de knop ieder gewenste analyse

Heb je de rapportstructuren eenmaal op omgevingsniveau naar wens ingericht, dan kan ieder die daarvoor de rechten heeft op ieder moment vanuit de administratie met één druk op de knop het betreffende rapport met actuele cijfers genereren. Managers kun je hiervoor de rol ‘Meekijken’ geven waarmee ze uitsluitend toegang hebben tot de rapportages.

Andere financiële overzichten die eenvoudig in Twinfield gegenereerd kunnen worden, zijn:

balansen

overzichten debiteuren/crediteuren

actuele openstaande posten debiteuren/crediteuren

grootboekkaarten

kas & bank-kaarten

btw overzicht en analyse

MKB-abonnement

Met een MKB-abonnement (level 3) werk je rechtstreeks in onze Twinfield-omgeving en kun je direct aan de slag met de klant-en-klare standaardstructuren die we per rechtsvorm al voor je hebben klaargezet. Dit zijn de volgende drie standaardrapportagestructuren:

B.V./N.V. VOF Eenmanszaak

Twee tips met betrekking tot de functie ‘Rapportagestructuren’: