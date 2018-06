24 snelle marketingtips voor accountants

Veel accountants- en administratiekantoren werven hun klanten traditioneel via mond-tot-mondreclame. Super effectief, maar voor hoe lang nog? Steeds meer ondernemers oriënteren zich via internet en sociale media op een boekhouder of accountant. Hoe zorg je dat ze bij jouw kantoor uitkomen?

Social mediaspecialisten Margot Jonker en Joey van der Veen, e-mailspecialist Boyke ten Broeke en webspecialist Patrick Kagenaar van Exact presenteerden praktische tips aan de top 15 kantoren die kans maken op een Cloud Award. Zij kunnen deze adviezen inzetten bij het werven van stemmen voor hun nominatie. Maar de marketinglessen zijn voor elk kantoor relevant om nieuwe klanten, opdrachten of medewerkers aan te trekken.

Social mediastrategie

Werk met een social mediastrategie voor een hoge effectiviteit. Die strategie bestaat uit 5 stappen:

Doelstellingen

Voorbeelden van doelstellingen zijn: awareness (bekendheid), engagement (betrokkenheid), informatie delen en relatie opbouwen. Platformen

Kies welke platformen, als LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, bij je kantoor passen. Focus je daarop. Analyseer waarop je doelgroep actief is. Content

Kies een vaste stijl voor de herkenbaarheid en vind de juiste contentmix. Onderzoek ook het beste tijdstip van publiceren. Analyseer en evalueer

Meet en vergelijk resultaten, zodat je doelstelling, platformen en content hierop aan kan passen. Anticipeer

Aan de hand van ontwikkelingen op kantoor en resultaten van je campagnes pas je de strategie aan.

5 videostappen

Video’s publiceren is tot wel 80% effectiever dan het posten van een foto en een stuk tekst. Met je smartphone maak je al een mooie video, dus dit hoeft niet duur te zijn. Via YouTube kan je de video eenvoudig ondertitelen. Dat kost niets. Handig, omdat niet iedereen het geluid aan heeft staan. Het betaald verspreiden via Facebook is zeer effectief. Zo doe je dat:

Voeg je Facebook pagina toe aan Bedrijfsmanager Plaats een Facebook pixel op je website Upload jouw video in Facebook Creëer een aangepaste doelgroep Maak een perfecte advertentie en publiceer je video

5 e-mailtips

E-mail is nog altijd een zeer effectief marketinginstrument. E-mails converteren tot wel 3x beter dan sociale marketingcampagnes. De effectiviteit van een e-mail is afhankelijk van:

Afzender. Gebruik een naam: bijvoorbeeld henk@administratiekantoorhenk.nl . Een duidelijke afzender schept vertrouwen. Bovendien is de kans groter dat de e-mail wordt gelezen. Onderwerpregel: Wees relevant, persoonlijk en behandel de onderwerpregel als een cliffhanger die de nieuwsgierigheid van de ontvanger prikkelt. Oh ja, dit alles in 55 tekens om te voorkomen dat je boodschap niet goed zichtbaar is. Inhoud: Niet te lang, dan hou je de aandacht vast. Maak enkele korte berichten die verleiden tot verder lezen op je website. En dan die ‘lees verder plaatsen’ als grote knop. Dat is de trend voor 2018. Tijdstip van verzending: dinsdag en donderdag om 8.00, 10.00, 12.00 en 16.00 uur zorgt ervoor dat meer mensen je e-mail openen en klikken op de links. Zorg ervoor dat je e-mail goed leesbaar is op een smartphone. 65% van de zakelijke e-mails wordt gelezen vanaf een mobiel apparaat. Dit percentage blijft stijgen.

9 websitetips

Wist je dat er per seconde 66.000 zoekopdrachten in Google worden ingevoerd? Daarvan verloopt 57% via smartphones en tablets. Zorg dan dat je website mobile friendly is. SEO (search engine optimization) is het het toverwoord voor een goede vindbaarheid. SEO bestaat uit 3 bouwstenen: links, content en techniek.

Links:

Zorg voor backlinks wanneer anderen over je schrijven. Repareer kapotte links op je eigen website. Ga nooit in zee met een link-farm. Schrijf liever gastblogs op externe sites en link in het artikel naar je eigen site

Content:

Schrijf over onderwerpen die je doelgroep daadwerkelijk interessant vindt. Behandel 1 onderwerp (keyword) per pagina. Dit zorgt voor focus. Link op de pagina vervolgens naar relevante (interne) pagina’s. Update de content op je website regelmatig. Geef bezoekers (en dus Google) een reden om vaak terug te komen.

Techniek

Zorg dat je website bereikbaar en indexeerbaar is voor Google. Voorzie iedere pagina van een unieke titel en meta description. Dit vergroot de vindbaarheid in Google enorm. Lengte titel: 50 – 60 karakters, meta description: 110 – 165 karakters Zorg voor een snelle laadtijd (PageSpeed) en een goede mobiele ervaring.

Ondernemers effectiever adviseren?