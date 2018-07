Getergde minister: problemen fiscus raken Rijksbegroting

Tot woede van minister Wopke Hoekstra van financiën zijn er nieuwe problemen aan het licht gekomen bij de inning van de erf- en schenkbelasting. De Belastingdienst heeft daar eerst over gezwegen. De problemen kunnen aanmerkelijke gevolgen voor de Rijksbegroting hebben, zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) woensdag tijdens een debat over de Voorjaarsnota. Vorig jaar liep de schatkist al €450 miljoen euro mis doordat de Belastingdienst niet in staat was alle verschuldigde belastingen op erfenissen en giften te innen. De verwachting was dat die achterstand dit jaar zou worden ingelopen, maar volgens Hoekstra zal dat vermoedelijk niet lukken.

Erfbelasting

In een Kamerbrief schrijft Hoekstra: ‘Bij de erfbelasting is het beeld op dit moment niet goed. In de planning was voorzien dat de achterstanden geleidelijk in de loop van 2018 zouden worden ingelopen. Hiervan is tot op heden geen sprake. Het is daarbij ook niet gelukt om de reguliere instroom bij te houden. De achtergrond van deze nieuwe vertraging ligt onder meer in de oplevering van een functionaliteit in het nieuwe aanslagopleggingssysteem. Daarin is een technische fout geslopen, die inmiddels is hersteld. De beschikbare capaciteit die door deze vertraging ontstond, is ingezet om de voorraad nog te digitaliseren papieren aangiften weg te werken. Hierdoor staat op dit moment een groot aantal gedigitaliseerde aangiften wel al klaar voor verdere behandeling. Naast de fout in het systeem blijkt ook de benodigde capaciteit groter dan verwacht. De consequenties van deze beide ontwikkelingen voor het opleggen van aanslagen en de betekenis ervan voor de

planning zijn onvoldoende onderkend. Daarmee speelt ook hier het vraagstuk van de sturing een rol.’

Schenkbelasting

Bij de schenkbelasting is een inhaalslag gemaakt met het opleggen van de voorlopige aanslagen en volgens Hoekstra loopt het proces ‘naar behoren’. Pas eind 2019 de definitieve aanslagen schenkbelasting worden opgelegd. ‘Ik verwacht dat voor het einde van dit jaar alle voorlopige aanslagen over het belastingjaar 2017 zullen zijn opgelegd’, aldus de getergde minister. Over de precieze omvang van het probleem en de gevolgen voor de Rijksbegroting kon hij nog niets zeggen. ‘Ik ben zelf ook uit mijn vel gesprongen’, zei hij tegen de verontruste Kamer. Het gaat nog jaren duren voordat alle problemen bij de dienst opgelost zijn, herhaalde Hoekstra wederom: ‘Het lek is nog lang niet boven’.