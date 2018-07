Raet versnelt verwerking onkosten

HR-softwareleverancier Raet gaat de beheeroplossing voor reisonkosten van het Belgische MobileXpense integreren in Youforce, het systeem voor HR-beheer.

Daarmee kunnen klanten van Raet – dat binnenkort onderdeel wordt van de Visma Group – in Europa en Latijns-Amerika uitgaven volledig digitaal registreren en terugbetalingen vlotter laten verlopen. “Met deze oplossing vult MobileXpense Youforce aan in een domein dat nog altijd voor veel kosten en frustratie zorgt. Niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de personeelsdienst en de boekhoudafdeling”, aldus Raet. Bij het verwerken van de onkosten wordt rekening gehouden met de regelgeving in het land in kwestie. “Werknemers kunnen tijdens hun reizen eenvoudig onkostennota’s aanmaken door via de mobiele app foto’s te nemen van hun ontvangstbewijzen. De volledige onkostennota wordt automatisch aangemaakt en vervolgens naar de loonadministratie gestuurd. Op die manier kost het minder tijd en moeite om uitgaven aan te geven. Bovendien zijn de nota’s sneller verwerkt en worden de werknemers vlugger terugbetaald.”