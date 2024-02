De vierdaagse werkweek: ook bij accountants kan het

Nederlandse bedrijven lopen nog niet warm voor het invoeren van de vierdaagse werkweek, schrijft De Ondernemer. Uitzonderingen zijn er wel en dan met name in de financiële sector: zo is bij NXT LVL Accountants vier dagen werken de standaard. ‘Ook in deze sector kan het echt anders.’

De Ondernemer schrijft over de manier waarop ondernemingen omgaan met de werkweek en haalt onder meer een onderzoek aan van de universiteit van Melbourne. Daaruit bleek dat mensen boven de veertig jaar al minder goed functioneren bij meer dan 24 uur per week werken en 40 uur werken zou zelfs funest zijn. Louis Goulmy, schrijver van het boek ‘Echte mannen werken vier dagen’, pleit voor een vierdaagse werkweek met behoud van salaris. ‘Als je mensen vrijheid geeft om hun tijd zelf in te delen, worden ze creatiever.’ Goulmy is partner van het wereldwijde project 4 Day Week Global, dat in landen als Zuid-Afrika, Engeland, Canada, Duitsland, Scandinavië, Frankrijk en België al voet aan de grond heeft, maar in Nederland nog weinig handen op elkaar krijgt. ‘Er wordt alleen gedacht: hoe gaan we dat betalen?’

Niet meer in uren praten

Er zijn wel uitzonderingen en die vinden we bij Nmbrs, ontwikkelaar van payroll- en HR-software. De 140 medewerkers in Lissabon, Stockholm en Amsterdam werken sinds 2022 vier dagen per week. ‘Er was behoefte aan een betere werk- en privébalans. Met een vierdaagse werkweek kunnen we iedereen de mogelijkheid bieden om vier dagen hard en effectief samen te werken, in ruil voor een volle betaalde dag rust. Daarnaast wordt het werk zelf steeds intensiever.’

Volgens chief people officer Marieke Pepers van Nmbrs maakt automatisering meer mogelijk, maar legt het ook een groter mentaal beslag op mensen. ‘Je hebt evenredig meer downtime nodig. Iets wat ook voor rekening van de werkgever mag zijn, vinden wij. Er is geen reden meer voor ons om in uren te praten als we het over productiviteit hebben. Het gaat om de output: wat je oplevert.’ Het bedrijf merkt dat mensen op maandag meer uitgerust zijn, minder fouten maken en minder prikkelbaar zijn. Omdat de productiviteit is gestegen, hoeven er geen extra mensen aangenomen te worden.

Niet harder, maar slimmer werken

Marco Rooks van NXT LVL Accountants zweert ook bij de vierdaagse werkweek. Hij startte zijn kantoor drie jaar terug nadat hij bij EY en BDO jarenlang meer dan 40 uur per week had gewerkt. ‘Ik realiseerde mij wat het mij bracht om naast mijn werkzaamheden als accountant ook tijd en ruimte te hebben voor andere zaken. Ik wilde mijn medewerkers meer ruimte geven voor eigen ontwikkeling, voor een hobby, vrijwilligerswerk, docentschap of een toezichthoudende rol en daarom voerde ik de 32-urige werkweek in. Later las ik pas wetenschappelijke onderzoeken over de positieve gevolgen ervan. Dat bevestigde mijn gevoel erover; dat was wel leuk om te lezen.’

Bij NXT LVL is iedereen vrij op vrijdag. ‘Onze klanten hebben er geen last van. Het is een kwestie van organiseren en communiceren. We passen onze portefeuille erop aan en zorgen gewoon dat ons werk op tijd af is. We werken niet harder, maar slimmer. We gebruiken andere tools, zoals data-analyses, robotiseren standaard werkzaamheden en maken keuzes in wat we wel en vooral niet doen. Een vergadering hoeft niet altijd, soms volstaat een korte afstemming, en afspraken met klanten doen we de ene keer face to face en de andere keer via Teams. Het is een andere manier van denken. Ook in deze sector kan het echt anders.’

Meer productiviteit, minder kosten

Uit onderzoek van recruiter Robert Walters bleek eerder dat veel professionals graag vier dagen willen werken, maar dat slechts 3 procent van de bedrijven een kortere werkweek overweegt. Een proefproject van 4 Day Week Global leverde op dat de productiviteit met 10 procent stijgt bij een vierdaagse werkweek, dankzij een beter evenwicht tussen werk en privé. Daarnaast nemen gezondheidsproblemen af. En die zorgen, zo bleek uit onderzoek van Deloitte, in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks voor 52 miljard euro aan kosten – vooral doordat werknemers wel aanwezig zijn, maar zich niet volledig inzetten. In IJsland werkt inmiddels 86 procent van de beroepsbevolking vier dagen met behoud van salaris.

Bron: De Ondernemer