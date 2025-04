Deloitte geeft tot 4 weken rouwverlof

De nieuwe regeling geeft werknemers bij het verlies van een eerstegraads verwante (bijvoorbeeld ouder of kind) tot vier weken betaald vrij. Bij een tweedegraads verwante (bijvoorbeeld zwager of schoonzus) gaat het om maximaal twee weken. De periode is bedoeld als richtlijn, omdat de verlofbehoefte per persoon kan verschillen. De afspraken gelden voor alle werknemers, ongeacht gezinssamenstelling.

80 CAO’s

Er zijn steeds meer bedrijven waar iets is geregeld voor rouwende medewerkers. Dit blijkt uit een inventarisatie van CNV. In zeker tachtig cao’s staan afspraken, van rouwbegeleiding tot tien dagen vrij. Maar een maand betaald verlof, zoals bij Deloitte, is uniek. “Wij ontdekten dat de verlofregeling die we hadden voor werknemers die te maken krijgen met verlies vaak niet genoeg was”, zegt hr-directeur Mariëtte Los in de Telegraaf. “Dan zag je dat mensen zich gingen ziekmelden, of juist in een later stadium afwezig waren omdat het rouwproces niet goed was verlopen. Linksom of rechtsom moet je daar als werkgever wat mee.”

Wetsvoorstel

Volgens het CNV hebben medewerkers de wens om meer vrij te kunnen nemen na het verlies van een dierbare. Uit onderzoek van de vakbond blijkt dat 65% van de werknemers die te maken kreeg met rouw ontevreden is over de huidige regelingen. Een op de tien kwam uiteindelijk in een burn-out terecht. Het CNV wil een wettelijk rouwverlof, net als CDA, ChristenUnie en SGP die eerder met een wetsvoorstel kwamen. Volgens dit voorstel zouden werknemers na het overlijden van een partner of minderjarig kind recht krijgen op minimaal vijf vrije werkdagen. Maar de Raad van State was afgelopen najaar kritisch. Volgens het adviesorgaan is rouw niet af te bakenen tot alleen partners en minderjarige kinderen. Ook het vastleggen van een minimale termijn stuit op bezwaren. Werkgevers zijn in de praktijk vaak al coulant. Met een verplichte minimale termijn zou die flexibiliteit verdwijnen.

Bron: de Telegraaf