PERSONALIA: bestuurswissel bij KPMG

Rob Fijneman verlaat de Raad van Bestuur van KPMG NV om terug te keren naar de Assurancepraktijk, een strategisch gebied voor KPMG. In mei trad ook Bert Ferwerda al terug als bestuurslid.

Afgelopen jaren heeft KPMG een belangrijke transitie doorgemaakt waarin digitalisering en kwaliteitsverbetering centraal stonden, licht het kantoor het vertrek van Fijneman toe. ‘Rob en zijn team hebben daar aan bijgedragen met een gezonde en toekomstgerichte Advisory praktijk, waarin, met een duidelijke strategie, versnelling van de groei is gerealiseerd. Daarnaast vervulde Rob in 2017-18 de rol van interim-CEO. Wij danken hem voor zijn grote inzet en betekenis die hij heeft gehad in de Raad van Bestuur van KPMG NV.’

Overstap naar assurance

‘Rob kiest er voor, na 5 intensieve bestuursjaren, per 1 oktober 2019 aan de slag te gaan in het werkgebied Technology Assurance binnen KPMG. Hij zal zich richten op het Corporate Clients segment, vernieuwingen in de Technology praktijk en op Assurance op algoritmen. Daarnaast blijft hij als deeltijd hoogleraar verbonden aan Tilburg School of Economics and Management en TIAS Business School. Edwin Herrie neemt de rol van Head of Advisory tijdelijk waar. Edwin is zeer ervaren en direct in staat om het momentum binnen Advisory te behouden en verder aan te jagen’, meldt KPMG.